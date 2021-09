Queen prepara su nueva tienda oficial: descubre cuándo y dónde abrirá sus puertas

Los millones de seguidores de Queen están de enhorabuena. Y es que la emblemática banda que creó clásicos como Bohemian Rhapsody o We Are the Champions se está preparando para abrir su tienda oficial con motivo de sus cinco décadas lanzando música. Su nombre, toda una declaración de intenciones: Queen The Greatest.

Tal y como informa la banda en sus redes sociales, se trata de una tienda dedicada a artículos enfocados a experimentar todavía más lo que engloba el grupo. Además, contendrá productos de edición limitada, siguiendo una temática diferente y original cada mes en lo que resta del año.

Octubre será el mes de la música, y se pondrá a la venta material inédito en solitario de los legendarios Brian May y Roger Taylor, guitarrista y batería de la formación, respectivamente. También lanzarán cada semana una edición limitada del vinilo de sus Gretest Hits, es decir, sus grandes éxitos.

Noviembre, por su parte, se centrará en el arte y el diseño, y contará con productos tan novedosos como una máquina de pinball. Por último, diciembre llenará este sitio de magia, ya que es la época de la Navidad. En estos 31 días podremos hacernos con accesorios de todo tipo con Santa Claus como protagonista: jerseys, cartas, cubos de Rubik...

¿Dónde y cuándo abrirá?

A pesar de tratarse de una noticia fantástica para todos los fans de Freddie Mercury y compañía, la tienda abrirá sus puertas en Londres, más concretamente en Carnaby Street. Por lo tanto, aquellos que residan en España o cualquier otro país distinto tendrán que hacer un viaje al Reino Unido si quieren visitar este preciado lugar.

Por otro lado, el momento en que el establecimiento se ponga a funcionar de cara al público está realmente cerca: este mismo 28 de septiembre de 2021 ya se podrá acudir a Queen The Greatest. Mientras tanto y salvo sorpresa, únicamente permanecerá abierta hasta enero de 2022, por lo que estamos ante una oportunidad única para adquirir material de Queen nunca antes visto.