India Martínez se propone un reto para ponerse en forma y Paula Echevarría lo compara con el suyo

El pasado mayo, India Martínez aseguraba que tenía 6 kg de más. Esto de parar conciertos y gira y tanto confinamiento, había pasado factura. Pero lejos de deprimirse, reconocía que se sentía mejor que nunca. Y buena prueba de ellos, son las imágenes en bikini que ha ido compartiendo este verano en las que hemos podido ver el cuerpazo que tiene. Aunque claro, las vacaciones siempre se dejan notar si hablamos de físico.

Siempre ha sido una mujer muy deportista. De hecho, conoció a su chico cuando decidió apuntarse a clases de capoeira. Pero ahora ha perdido un poco esa buena forma y se ha propuesto tomar cartas en el asunto.

“Me voy a proponer un reto, lo conseguiré?🙈. Primero necesito volver a estar en forma, ágil y fuerte, y segundo, que alguna marca deportiva se fije en mi como embajadora, por la pasión que le tengo al deporte desde niña!! Sería un sueño hecho realidad. ❤️‍🔥💪🏽 Dadme ánimo!!! 😚😘😘😘🙏🏽”, compartía en sus redes sociales junto a un vídeo en el que podemos verla hacer una serie de abdominales.

No ha explicado en qué cosiste exactamente el reto que se ha propuesto conseguir, pero sí nos ha pedido una cosa: “Lo de que me tiembla el abdomen no me lo tengáis en cuenta eh 🙈😂😂😂”.

Con el apoyo de sus seguidores

En seguida sus seguidores le han mandado ánimos y han compartido la confianza que tiene depositada en ella. La cantante Diana Navarro o el escritor Javier Cordura le mandaban todo su apoyo. También ha dejado un comentario Paula Echevarría: “No me hables de retos... mi reto se llama Miki y no veas lo que me está costando volver a mi yo de antes 🤣🤣🤣🤣🤣”.

India no se ha podido quedar callada y ha contestado a la actriz. “Ufff tiene muchísimo más mérito el tuyo amiga!!! Pero verás que lo consigues, más estupenda no puedes estar!!! 🙌❤️”, le respondía como gran admiradora que es suya.

Seguro que más de uno se ha motivado viéndola en acción y ya se ha propuesto emularla.