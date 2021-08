India Martínez amplía la familia y pide ayuda para encontrar nombre

India Martínez e Ismael Vázquez llevan más de diez años de relación y muchos podrían pensar que el siguiente paso en su relación podría ser casarse o tener hijos. De eso no tenemos noticias, pero lo que sí sabemos es que la pareja ha decidido ampliar la familia con una nueva cachorrita.

“Qué nombre le pondríais vosotros a esta hembrita…?”, preguntaban la cordobesa en sus redes sociales junto a unas fotografías en las que podemos ver a la perrita que la ha enamorado. Busca ayuda para ponerle nombre a su nueva bebé.

Su chico no dudaba en contestar con sentido del humor: “Ome a mí me gusta Jenifer, pero si te lo quieres cambiar… ahhhhhh!!! Perdón, perdón”. No, no es la cantante la que quiere cambiar su nombre sino encontrar el adecuado para la peludita que acaba de llegar a su familia.

Ya ha recibido los primeros piropos y sugerencias.

Ariann: Lola😍😍👏

Bibiana Fernández: 😍😍😍

Cristina Cifuentes: Que preciosidad!!!❤️🐶

Canela, India, Aiko (canción de amor en japonés), Gitana, Bimba, Rumba, Cristal, Kira, Tana, Nala, Bulería, Wanda, Duna, Luna, Noa, Vida, Sultana, Mía, Lua, Shiva, Bella, Petra, Sira, Kenia, Tequila... la lista de sugerencias que ha recibido es grande, aunque todavía no ha confirmado cuál es el que va a ponerle.

Amante de los perros

India es una enamorada de los perros. Buddha, Tango, Drogo, Balú… son los que ha tenido o tiene, e, incluso les ha creado sus propias redes sociales para no colapsar su propio muro con fotos de ellos.

No los considera animales de compañía sino familia y cada vez que ha tenido que despedirse de uno de ellos ha sido un gran drama para ella. Le dan un amor incondicional y forman parte de su día a día. No entendería su vida sin ellos y ese amor se transmite cada vez que habla de sus pequeños.