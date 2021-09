La sorprendente historia del nuevo piercing de Selena Gomez

Si ya saben cómo me pongo, para que me invitan... Ese podría haber sido el meme que se hubiera convertido en viral tras una noche de fiesta con amigas que terminó con Selena Gomez haciéndose un piercing en una zona inesperada (aunque apta para todos los públicos). Todo ello bien documentado en las redes sociales.

Girlpool (Avery Tucker y Harmony Tividad) fueron las acompañantes de la cantante en esta salida nocturna que se convirtió en la comidilla de TikTok durante horas. Y es que en los vídeos que se podían ver primaban las risas, la complicidad, el buen ambiente, las ganas de pasarlo bien y de liarla... Y vaya si se lió... (aunque insistimos, siempre apto para todos los públicos).

La cena de la cuadrilla de chicas se fraguó en torno a Only murders in the building y aunque podría haber acabado en tatuajes o de cualquier otra forma porque no encontraron la tienda que bucaban en el centro comercial y lo hizo con un piercing en forma de hélice del que presumió en sus redes sociales.

En un video de TikTok, Selena dijo: "Te voy a decir por qué. Ya nadie hace esto. Como, conseguir un Build-a-Bear es un gran negocio, y no somos niños. ¿Qué nos inspira a hacer esto?" Eso es lo que estamos haciendo. Intentamos ir a construir un oso pero no pudimos encontrarlo en la galería, así que fuimos y nos hicimos piercings. Tengo algo aquí!

La respuesta a los piercings, tanto el de la oreja de Selena Gomez que pudimos ver cuando se retiró el pelo, como el del ombligo de sus compañeras de noche de fiesta, tuvieron una gran aceptación entre todos sus seguidores de TikTok e Instagram.

"Los amigos que se hacen piercings juntos permanecen juntos" se podía leer a uno de sus seguidores en sus pefiles oficiales. "Esto es todo lo que necesito en un grupo de amigos y más" respondía otrx de sus fans envidiando una noche de alegría como la vivida por las jóvenes estrellas.

Hay que recordar que hace apenas unos meses Selena Gómez ya nos sorprendía con un brutal cambio de look que nos dejó con la boca abierta y que le sentaba como un guante. Más allá del cambio del color del pelo y del piercing, queda claro que la cantante y actriz está viviendo un momento feliz tanto personal como profesionalmente.

"Sentí que podía hacer cosas locas con mi cabello o probar nuevos looks con mi maquillaje. Fue tan divertido ... Me sentí tan genial y nerviosa" explicaba hace unas semanas.