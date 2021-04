Selena Gomez sabe el impacto que tiene cualquier cambio que aparece en su vida. Y para promocionar Rare Beauty no ha dudado en protagonizar uno de los cambios de look más radicales en sus últimos años. Hacía 4 años que no la veíamos así (desde los AMAs 2017). Un rubio platino con el que parece casi irreconocible.

Acostumbrados a los tonos oscuros de su melena negra o castaña y a su imagen más tradicional, esta nueva imagen nos ha pillado completamente por sorpresa. El objetivo viral obviamente está conseguido ya que todos los medios del planeta se han hecho eco de la fotografía publicada en el perfil oficial de su marca de maquillaje.

De lo que no cabe duda es que un cambio de peinado tan radical muestra una nueva faceta desconocida hasta ahora de Selena. No ha dejado nada de oscuridad (salvo en el contraste de las raíces) en su melena y ha optado por el tono más claro como rubia que le hemos podido ver nunca.

"Nuevo estilo. Necesito elegir nuevos tonos de labios y rubor de Rare Beauty ahora" escribía la artista estadounidense. "Para el proceso se utilizaron 200 láminas, varios tazones de decolorante y ocho horas de magia para el cabello" han asegurado Nikki Lee y Riawna Capri en un comunicado de prensa.

Un tono de pelo que se está poniendo de moda en este 2021 como han demostrado Billie Eilish o la propia Selena Gomez. Un gran impacto en dos mujeres que van a marcar tendencia durante los próximos meses. ¿Qué os parece el cambio de look de Selena?