Ed Sheeran, sobre las ceremonias de premios americanas: “Es un ambiente horrible”

Ed Sheeran siempre se ha mostrado muy sincero a la hora de dar entrevistas y gracias a ello hemos podido conocer muchísimos detalles, anécdotas, curiosidades y opiniones más o menos controvertidas según de qué tema se tratase. La última, la concedida por el inglés a The Julia Show en Audacity, está generando una importante polvareda en la industria musical estadounidense.

Porque el británico ha comparado las ceremonias de entrega de premios en Estados Unidos con respecto a las británicas y no salen muy bien paradas que digamos. "Están llenas de muchas personas que quieren que otras muchas personas fracasen. En la sala no hay más que resentimiento y odio hacia todos los demás. Es un ambiénte y una atmósfera muy incómoda. Hay mucha gente que quiere que otros fracasen y eso es algo que no me gusta" ha explicado el solista.

Obviamente, Sheeran no se ha querido referir a ninguna ceremonia de entrega en concreto (aunque la última en la que le vimos fue los MTV VMAs 2021) ni a ningún artista en concreto. De hecho, el cantante y compositor ha precisado que no es tanto una cuestión de músicos como de su entorno.

"Casi todos los artistas son gente muy dulce pero su entorno no. Están rodeados de séquitos que quieren que ellos ganen. Así que es un artista rodeado de diez personas y otro artista rodeado de diez personas y todos se están mirando de reojo unos a otros" explicaba el intérprete. "Muchos siente lo mismo que yo en estas entregas de premios. He hablado con otros artistas y otras personas que me lo han dicho. 'Me sentí muy deprimido después'. Y a mí también me pasa. Es un ambiente horrible y cuando me voy me siento triste y desinflado".

Obviamente a Ed Sheeran también le tira su tierra y ha reconocido que en la comparativa entre las ceremonias de entrega de premios estadounidenses y las británicas hay un abismo de diferencia, al menos en su opinión: "En Inglaterra nuestras entregas de premios son como que todo el mundo se emborracha y a nadie le importa quién gana o quién pierde. Es una especie de buena noche".

En octubre el inglés publicará su nuevo álbum, =, uno de los más esperados del año, y 2022 promete ser un año completo de entregas de premios. ¿Nos quedaremos sin verle?