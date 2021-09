Aitana nos confiesa en Anda Ya cómo fue su primer beso

Una de las cosas que más nos gusta de Anda Ya es poder recibir invitados. La pandemia nos dejó sin muchas de esas visitas que tanto nos gustan, pero poco a poco parece que vamos recuperando las buenas costumbres.

Hace poco pudimos recibir presencialmente a Rafa Méndez, y hoy nuestra invitada ha sido la cantante Aitana, que no ha podido elegir fecha más especial para asistir a nuestro morning, puesto que justo esta madrugada se ha estrenado su nuevo single, Berlín.

Lo hemos celebrado preguntándole todo sobre ese maravilloso tema y su romántico e idílico videoclip, en el que, sin duda, abundan los besos. La artista sabe que nos gusta un poco el salseo, así que se ha adelantado a nuestras preguntas, sabiendo que íbamos a intentar rascar sobre todos esos besos que habla y da en la canción.

Aitana se ha abierto con nosotros, contándonos en primicia cómo fue su primer beso. Todas sus amigas ya habían hecho sus pinitos, pero ella, a los 16 años, seguía esperando el momento ideal para hacerlo, con todas las dudas del mundo por no querer hacerlo mal. Así que, por si los ensayos con el brazo no hubieran sido suficiente para hacerlo bien, pensó que lo mejor sería hacerlo con un chico al que no volviese a ver.

Así pues, en un viaje de ski con el colegio, vio su oportunidad. Tras estar jugando a “verdad o atrevimiento” sin ganas con chicos de otros coles, y visto que había uno con el que Aitana hizo buenas migas, se lanzó a poner en práctica sus dotes besuconas cuando el chico quiso acompañarle a su bungalow.

Cristina Boscá y Aitana se han quedado blancas cuando Dani Moreno, “El Gallo” ha aprovechado ese dato para gastarles una broma, haciéndole creer a todo el equipo del programa que él, por su cuenta, había contactado con ese chico para que entrase por teléfono para sorprender a Aitana.

Además de eso, hemos podido vivir un momento mágico gracias a Elena Huelva, una fan incondicional de Aitana que ha querido mandarle un vídeo al programa para que, por una vez, sea Aitana la sorprendida.

Elena, que comparte activamente en redes su lucha contra la enfermedad que parece, le ha querido agradecer a su ídolo todo lo que su música y su cariño le ha ayudado a sumar fuerzas para seguir adelante. Aitana, súper emocionada, le ha devuelto palabras de amor:

No sabes cuánto me alegra que me digas eso, porque si yo hago música y a ti te ayuda, para mí ya es suficiente

