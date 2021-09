Soraya se quita toda la ropa para mostrar su cuerpo de embarazada y recibe los piropos de Rosa López o Fani

“Todo va bien, Olivia ya pesa 1,800g Todo dentro de la normalidad excepto la fecha de llegada! Tenía pensado que saldría a las 40 semanas, pero me han dado fecha el día 28/29 de octubre que estaré de 38 semanas por recomendación médica”, compartía hace un par de días Soraya, justo el día de su cumpleaños.

Un día muy especial para ella que aprovechó para lanzar nuevo single, Soy esa mujer. Después de la presentación se marchó al ginecólogo y compartió la noticia de que su bebé llegará antes de lo esperado.

“Reconozco que me ha pillado el toro, jajajaja no tengo apenas cosas preparadas 😅 Dicen que los segundos son así! Una se relaja demasiado … Así es que estas últimas semanas toca, monitores, vacuna de la tosferina, análisis, exudados, ecografía de las 36 semanas …”, aseguraba. Unas semanas en las que no le va a quedar mucho tiempo libre.

“De momento sigo genial! Bajando poco a poco el ritmo pero sin parar. Seguimos contando semanas!😘”, compartía. Y en esas sigue, disfrutando de esta recta final de su embarazo, el segundo ya.

Cuerpo de embarazada

Ahora que está casi de 33 semanas ha decidido quitarse toda la ropa para hacerse un selfie y mostrar su cuerpo de embarazada. “❤️Soy esa mujer ❤️ Soy esa mujer como tú que me escuchas. La guerrera, la que sale a luchar. Soy esa mujer imparable y sin miedo. Que no aceptan que la humillen jamás”, escribía junto a la imagen en blanco y negro recurriendo a un fragmento de su nueva canción.

Como era de esperar, no hacía mucho tiempo para que empezaran a llegar los primeros piropos.

Parece que en casa de Soraya hay mucho que hacer en los próximos días ya que la familia crecerá en breve y hay mucho que preparar.