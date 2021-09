Miguel Frigenti pierde los papeles en ‘Secret Story’ contra Isabel Rábago: “No me hagas hablar más, falsa”

Mediaset es toda una experta en conseguir realities donde personalidades de lo más opuestas convivan bajo el mismo techo -o incluso isla-. Después de formatos como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, está claro que la tranquilidad no es un factor que genere audiencia… Así que algo de ese ajetreo no podía faltar en Secret Story.

Tanto Miguel Frigenti como Cristina Porta han empezado a recortar su círculo social dentro de la casa por alguna teoría que otra, aunque los dos han matenido que les gusta estar yendo con diferente gente. Y este tema ha provocado que Jorge Javier Vázquez le preguntase a Miguel si aceptaría juntarse con Isabel Rábago.

Él dejaba claro que no, puesto que no es una persona que esté cerca de sus preferencias en cuanto amistades se refiere. A partir de ahí, también le preguntaba algo que se dejó caer en el debate: ¿Tuvo que algo que ver la exresponsable de medios del Partido Popular en su despido de Ya es mediodía? Aunque empezaron de lo más tranquilo, todo se torció.

Frigenti, a Isabel: "Se te han olvidado los gritos que me dabas en las reuniones, pedazo de falsa" #SecretGala1 pic.twitter.com/j8o9MUyd8i — Secret Story España (@SecretStory_es) September 16, 2021

Se habló del programa de marras, y aunque ninguno de los dos admitió ese despido improcedente, ella insistió en arreglar el asunto para evitar más malentendidos "Tuve que aguantar que este señor dijese en tu programa que se sentia maltratado", contaba Rábago al presentador. Algo que, por supuesto, hizo saltar la chispa del periodista.

"No me hagas hablar, que eres muy falsa", comenzó el colaborador de Sálvame. Ante la atención omisa de Rábago, Frigenti siguió gritando más alto que nadie contando las verdaderas razones de su conflicto: "¿Se te han olvidado los gritos que me metías en las reuniones por no defender a la hija de esta señora, pedazo de falsa?", preguntaba señalando a Lucía Pariente.

"Ya está bien tanta falsedad coño, que llevo un puto año callándome", desvelaba Miguel levantándose del sofá grupal para irse fuera de plano. Algo que, por supuesto, le ha acabado pasando factura.

La consecuencia de su comportamiento

Que haya parecido que él fuese el culpable de todo acabó por conseguir que concentrase varios de los puntos de sus compañeros. No es de extrañar, pues después de una de las frases sobre defender a Alba Carrillo, a Lucía Pariente se le olvidó las oportunidades que le estaba dando para empezar con buen pie.

Sandra Pica, por su parte, no supo definir más que con la palabra "desprecio" al trato que se le estaba dando a su amiga Isabel en la casa, algo que acaba con un llanto en directo. Jesús, uno de los Gemeliers, no podía aguantar sus lágrimas ante la situación que se vivió ante todos ellos.

Jesús: "No tenía ni idea de que esto iba a ser así. Me gustaría que saliera la gente con la que he vivido esta semana" #SecretGala1 pic.twitter.com/89JH7LeYHh — Secret Story España (@SecretStory_es) September 16, 2021

"Yo aquí he venido a pasármelo bien", comentaba respaldado por su hermano. Algo que calmó las aguas y consiguió que todo siguiese su ritmo habitual, terminando en unas nominaciones de lo más vengativas.