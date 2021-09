Terelu Campos a Edmundo Arrocet en su tenso cara a cara en ‘Secret Story’: “A mí no me llames mentirosa”

“No tengo nada que decir”. Fue la frase rotunda que pronunciaba Terelu Campos tras negar insistentemente con la cabeza cuando Jorge Javier Vázquez le dio la oportunidad de decirle algo a Edmundo Arrocet mientras estaba en directo en el cubo de Secret Story.

Pero era solo el comienzo, luego le entraron las ganas de hablar. “Como él dice, yo se la verdad y sé los mensajes porque los tengo, nada más, y que estoy de acuerdo en que este tema es agua pasada, pero este tema no lo hemos sacado nosotros dos años después ni he dicho una mala palabra de esta persona en ningún momento, ni hay ni una sola entrevista mía escrita en la que yo hable mal de esta persona, le falte al respeto o le insulte. Uno porque no va conmigo y dos porque no da siquiera lugar”, expresaba.

No tardó en reconocer que lo que está sucediendo estos días, no es lo mejor para María Teresa Campos. “He sido la primera que he dicho que esto no es bueno para mi madre, es lo peor que le puede pasar en estos momentos a mi madre. Y todo el mundo tiene que entender que la que me importa es mi madre”, dejaba claro Terelu.

Comienza un cara a cara

“Le doy toda la razón a Terelu de que a Teresa no habría que molestarla en absoluto. Mover esto es que vosotros lo movisteis y yo dije lo que tenía que decir, como ellas han dicho lo que han querido…es que de mí se ha dicho… y nunca nadie ha salido a decir, ‘esto no es cierto’”, se defendía Edmundo que estos días ha estado hablando de su ruptura dentro de la casa.

“Edmundo, eso no es verdad. Yo sí he salido a decir que esas cosas que se decían de ti no eran verdad. Ha habido mucha gente que ha hablado de ti, sin lugar a dudas, pero ni promovido por nosotras ni con información de nosotras. Son programas que tienen sus colaboradores que opinan libremente sobre lo que les dé la gana. Nunca he dicho que Edmundo sea un aprovechado. He dicho que habíais tenido unos primeros años estupendos, pero que, como toda relación, se va deteriorando y creo que no falto a la verdad cuando digo eso”, le rebatía Terelu.

El primer aplauso se lo llevaba cuando intentó explicarle a Bigote que difundir un comunicado confirmando su ruptura era lo más normal y no tenía nada de malo teniendo en cuenta que son dos personajes públicos y había muchas especulaciones.

El WhatssApp de la discordia

Hasta ahí bien, pero cuando Edmundo negó que hubiera dejado a Teresa por un WhatsApp como aseguró Carmen Borrego, creció la tensión. “Tú sabes que no es verdad”, le decía Edmundo a Terelu.

“Yo no hubiera hablado jamás de los mensajes, como no he hecho en estos dos años, porque no lo he hecho estos dos años, no he dicho ni mu de los mensajes, porque era una cosa privada. Te estás quejando de que se ha sacado el tema ahora y eres tú, en todo tu derecho, todo sea dicho de paso, que cuando Jorge te pregunta, dices ‘no, eso no es verdad y Terelu lo sabe’. Eres tú quien me nombra a mí, no yo a ti”, rebatía la madre de María Teresa.

Y volvieron a contradecirse con el tema del WhatsApp. Él siguió negando que la hubiera dejado por un mensaje y Terelu afirmaba que había sido así. “No mientan porque yo a Teresa no la he dejado por un WhatsApp”, pedía el concursante.

“Te voy a decir una cosa, a mí no me llames mentirosa. Solo te ruego que a mí no me llames mentirosa, porque yo no estoy mintiendo”, afirmaba Terelu con la tensión palpable en ese momento. Y no llegaban a un acuerdo sobre lo sucedido.

En algún momento de la noche Terelu compartió su esperanza de que su madre no se enterase de lo que había pasado.