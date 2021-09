El tonteo entre Sofía Cristo y Fiama en ‘Secret Story’ sube de nivel con un striptease

“No tengo un estereotipo marcado”, aseguraba Sofía Cristo cuando los Gemeliers le preguntaban qué tipo de chicas le gustaban. Cuándo acotaban y le preguntaban cuál era su tipo dentro de la casa de Secret Story, aseguraba tajante que Fiama. Ya vimos el tonteo que se traían ambas el primer día que entraron y coincidieron en la sala de las pistas. No eran capaces ni de mirarse a la cara.

Ya habían confesado que durante el confinamiento habían tenido contacto por redes sociales. Pero hasta ahí. “Me gusta una tipa todoterreno y camaleónica, que se pueda poner un taconazo y… Fiama es mi tipo, es la única chica con la que…”, añadía Sofía que admitía que también le gustan tatuadas.

“En mi vídeo de presentación me preguntaron, ‘¿quién te pone así un poco de Mediaset?’”, reveló en ese momento Fiama mientras señalaba a Sofía. Acabó desvelando que había estado “alguna vez” con chicas para asombro de Sofía que aseguró que ella le había dicho que no.

El tonteo máximo

“Que me han hecho cositas y yo todavía no había hecho nada”, explicó Fiama que dejó caer que a lo mejor lo podía descubrir con ella. Una confesión que a Gemeliers les inspiró para gritar ‘carpeta, carpeta, carpeta’. A lo que Sofía contestaba con un ‘tijera, tijera, tijera’.

Y ya con las cartas sobre la mesa, el tonteo continuó. “¿Cuándo me has visto en persona qué has pensado?”, preguntaba Sofía. “Pensé que eres mucho más guapa en persona, pero como estabas así, también, nerviosa y tal, era como que me esperaba más de ti”, contestaba sin tapujos la canaria. “¿Qué esperabas? ¿Qué te morrease?”, contestó la hija de Bárbara Rey.

Cuando Fiama repitió que la había visto muy nerviosa, Sofía contra atacó: “Sí que es verdad que la primera impresión que vi aquí, dije…no, paso. Luego ya…”.

Y ahí no quedo la cosa porque durante un juego entre los concursantes de la casa, Frigenti le dijo a Sofía que tenía que hacerle a Fiama un striptease mientras ella se quedaba sentada en una silla. Y aunque reconoció que eso le ponía muy nerviosa, ahí que se lanzó.

¿Acabará pasando algo entre ellas? Tal vez cuando alguna de ellas esté nominada, la temperatura empiece a subir.