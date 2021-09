El inesperado objeto de Luis Rollán en ‘Secret Story’ hace que Jorge Javier haga una confesión sobre Luca

En Secret Story, los secretos no están solo dentro de la casa. Por plató también se guarda alguno y Jorge Javier Vázquez ha desvelado uno de los suyos que le ha llevado a taparse la cara con las manos. Tiene que ver con Luca Onestini.

Todo empezó cuando dio paso a un vídeo que desvelaba una curiosidad de Luis Rollán. “Ha entrado con un compañero más”, decía el presentador. Lo siguiente que veíamos era al colaborador de Viva la vida revelándole algo a Miguel Frigenti. “Me he traído un culo, ¿tú quieres ver mi culo?”, le preguntaba antes de mostrarle su objeto sexual. “No metas el dedo que pongo yo la picha. Lo voy a poner en la mesita de noche”, decía entre risas. Al día siguiente se lo enseñó al resto de sus compañeros, algo que dejó bastante inquieto a Luca Onestini que fue al cubo a hablar de él.

“Luis, en su maleta, tiene un objeto que es un ojete para el placer de los hombres. Todo perfecto, pero yo no lo he traído, yo no tengo un ojete portátil así. Me parece todo muy raro. Me acuerdo de la primera palabra que Jorge me dijo: ‘Luca, tú lo sabes que tienes ojetes preciosos’. El traductor me lo iba diciendo y cuando me dijo culo, yo miro a Jorge como ‘¿ha dicho culo?’. Estoy traumatizado por esas cosas”, expresó para sorpresa de Jorge Javier que quiso explicar lo que hubo detrás de aquella historia.

La historia de los ojetes

“Estábamos en la reunión ese día, antes de estrenar el programa, y no sé por qué, con la tontería, apareció la palabra ojete. Y en la reunión, en cada ocasión, decíamos ‘ojete’ y jajajaja, ‘ojete’ y jajajaja. Y creo que mi compañero Juan fue el que me dijo, ‘¿a que no te atreves a utilizar la palabra ojete con Luca?’”, empezó contando. Y claro, qué es un reto para Jorge Javier.

“Entonces yo le dije lo de ‘qué ojetes tan bonitos’ y el traductor, que es amigo mío, se portó como un cabrón porque tenía que haber dicho ‘qué ojos más bonitos’. Yo también lo pasé fatal, pero era por una tontería que teníamos en la reunión. Fue por una apuesta”, desveló para risas de todos los que estaban en plató, incluido Gianmarco Onestini. Y después de eso, ¿cómo no seguir hablando de sexo? El novio de Miguel Frigenti no quiso decir cuánto tiempo llevaba sin tenerlo con él.

