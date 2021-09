‘Bicycle race’: La “Vuelta Ciclista a Wimbledon” más escandalosa de Queen

Hoy sería impensable, o muy poco probable, organizar una carrera de bicicletas con 65 mujeres desnudas pedaleando al ritmo de 'I want to ride my bicycle'. Pero hace 40 años ocurrían cosas así... y peores. Los impulsores de aquella Vuelta Ciclista a Wimbledon tan peculiar fueron los componentes de Queen. Su objetivo: grabar el vídeo de Bicycle race. El 17 de Septiembre de 1978, se rodó uno de los clips más controvertidos de la banda inglesa. No hubo maillot amarillo. Pero el escándalo fue mayúsculo.

Nada que ver con ciclismo

Aunque no es uno de los singles más vendidos en la carrera de Queen, Bicycle race sí ocupa un lugar destacado entre las canciones más conocidas de la banda. Se incluyó en su séptimo álbum, titulado Jazz (1978), y la escribió Freddie Mercury. Supuestamente, después de ver una de las etapas del Tour de Francia desde la habitación de su hotel en Montreux, donde esos días grababan.

Según Brian May, la canción no es un retrato biográfico de Mercury, ya que no le gustaba particularmente montar en bicicleta. Además, tampoco era cierto que al líder de Queen no le gustara la película La Guerra de las Galaxias, como afirmaba en su letra. Todo lo contrario, era fan del filme de George Lucas.

Roger Taylor, Freddie Mercury, Brian May y John Deacon (Queen al completo), en enero de 1978 / Richard E. Aaron/Redferns

La letra de Bicycle race contiene tópicos de la época, con referencias políticas, sociales, religiosas o culturales. Menciona la Guerra de Vietnam, el Watergate, o personajes como Peter Pan, Frankenstein y Superman. Realmente, aunque la palabra 'bicicleta' se menciona constantemente, no tiene nada que ver con el mundo del ciclismo.

Se publicó como single de doble Cara A junto a Fat bottomed girls (expresión inglesa cariñosa que podría traducirse como 'chicas culonas' o 'chicas con un trasero generoso').

65 mujeres y 65 bicicletas

Para promocionar el single de Bicycle race, a Queen se le ocurrió escenificar su propia 'Carrera de bicicletas'... entre 65 mujeres desnudas. El 17 de Septiembre de 1978, en el Estadio de Wimbledon Greyhound de Londres, todo estaba preparado. Habían alquilado 65 bicicletas a Halfords (empresa líder de productos de ciclismo en UK) para ese día. Y también para ese día habían contratado a 65 modelos profesionales que pedalearon alrededor del estadio y dieron varias vueltas ante el director Dennis De Vallance y su equipo de rodaje. La banda no estuvo presente en ese momento.

Solo una leyenda urbana

Cuenta la leyenda que cuando la banda devolvió las bicicletas que había alquilado para rodar el vídeo, la compañía reclamó nuevos sillines para reemplazar los que habían utilizado las chicas. Pero no fue así. Terry Harris, que trabajaba entonces en la oficina de producción y venta de Halfords, explicó en BikeBiz.com: "Las bicicletas utilizadas fueron el modelo Halfords International. El conductor todavía cuenta la historia del día en el que fue al estadio para dejar las bicis y se encontró con todas esas modelos que salían en albornoz, después se lo quitaban y montaban en sus bicicletas". Contrariamente al mito urbano tan extendido, aclara: "Las bicicletas llegaron a la fábrica, se revisaron y volvieron a ponerse en stock'.

La historia fue confirmada por el ya fallecido David Duffield, que trabajó durante muchos años como comentarista de Eurosport y en 1978 era director de marketing de Halfords. Fue él quien proporcionó las 65 bicicletas para el rodaje.

Con la censura hemos topado

El vídeo fue muy controvertido en la época. La primera versión se distribuyó en su forma 'censurada' con las imágenes de las chicas polarizadas para difuminar su desnudez. Incluso se prohibió en varios países. Actualmente, su visualización está restringida a 'mayores de edad', y sigue prohibido en varis países, como China. Puedes verlo en este enlace.

Freddie Mercury y Brian May, interpretando We Are the Champions en 1978 / George Rose/Getty Images

La censura también actuó sobre la portada del single. Cuando se publicó, el 13 de Octubre de 1978, la vista de un trasero desnudo causó indignación. Aunque, según Bryan May no recibieron quejas de sus fans. Las siguientes copias se 'modificaron' y se dibujó una braguita roja que cubría a la ciclista. En algunas copias que salieron en Estados Unidos, también se añadió un sujetador.

El álbum contenía un poster con una fotografía del grupo completo de chicas en bicicleta. Pero algunas tiendas de discos lo quitaron. Por ejemplo, Elektra Records quiso evitar ofender al público norteamericano y Jazz se puso a la venta sin el poster. Según publicaba la web oficial de Queen: "Aunque fotografías de la inolvidable carrera de bicicletas en Wimbledon aparecieron en los periódicos de la época, el poster parecía demasiado arriesgado para el público americano. En lugar de incluirse en el LP, como en otros sitios, se regaló un cupón que se podía canjear por el poster".

Y mientras se sucedían las protestas, en las tiendas de bicicletas de las ciudades en las que Queen actuaba, los fans agotaban las existencias de timbres. Los compraban para llevarlos al concierto y hacerlos sonar durante la canción.