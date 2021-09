Estas serán las condiciones del divorcio de Kaley Cuoco y Karl Cook

Hace apenas un par de semanas nos sorprendía la noticia del anuncio oficial del divorcio de una de las parejas más acarameladas que conocíamos en el star-system de Hollywood. Kaley Cuoco y Karl Cook anunciaban que iban a dejar de ser marido y mujer debido a diferencias irreconciliables. Algo que sin embargo no parece haber afectado a su acuerdo de divorcio.

Porque tanto la actriz como el jinete han respetado el acuerdo prenupcial que firmaron en su día y que establecía separación de bienes para ambos con respecto a su pareja. Después de tres años desde que se dieran el 'sí quiero' han vuelto a decirlo pero en este caso refiriéndose a la separación que les llevará a tomar caminos separados.

"Con un profundo amor y respoeto el uno por el otro, nos hemos dado cuenta de que nuestros caminos han tomado diferentes direcciones. Hemos compartido mucho públicamente así que, aunque preferíamos mantener en privado este aspecto de nuestras vidas personales, hemos querido ser sinceros con nuestra verdad juntos. No hay rabia ni animosidad. Todo lo contrario. Hemos tomado esta decisión juntos con un inmenso respeto y consideración del uno por el otro y os pedimos que hagáis lo mismo para entender que no compartiremos ningún detalle adicional" escribieron en el comunicado oficial.

Días después ya sabemos que el jinete ha pedido "diferentes joyas y objetos personales además de mantener sus ganancias personales obtenidas antes, durante y después de su matrimonio". No habrá compensación para ninguna de las dos partes ni manutención ni nada similar.

Ellos han asegurado que, aunque hayan decidido tomar caminos separados, sienten una gran admiración el uno por el otro. Y eso es lo que de verdad importa. Algo que parecen haber llevado hasta el momento de su divorcio. Una circunstancia muy similar a la que se produjo entre Kaley Cuoco y su anterior ex pareja, Ryan Sweeting.

Toda la suerte que parece acompañar a Kaley Cuoco en sus proyectos profesionales (Big Bang Theory, The Flight Attendant...) no encuentran eco en su vida personal. Aunque ha contraído matrimonio en un par de ocasiones, sus relaciones no han durado más allá de 3 años.