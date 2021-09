Aitana regresa a la ‘era Spoiler’ en su nuevo single: ‘Berlín’

Aitana regresa. Regresa dispuesta a seguir conquistando nuestra lista Del 40 al 1 y las principales plataformas de streaming tras arrasar este verano con Mon Amour Remix junto a Zzoilo. Berlín es el título del nuevo sencillo con el que pretende estar muy presente este otoño y te avanzo ya que la artista vuelve a coquetear con el sonido más urbano en este track que viene a elevar todavía más su discografía.

Esta canción no nos pilla de nuevas. La propia Aitana habló de ella en su entrevista con Ibai Llanos, adelantando que se trataba de una canción más rítmica que hablaba del rechazo y cuya historia se inspiró en una hipotética ruptura con Miguel Bernardeau que en ese momento viajaba a la capital de Alemania para grabar 1899, su nueva serie con Netflix.

Varios meses después por fin podemos escuchar el resultado de Berlín, un tema producido y compuesto por Mauricio Rengifo (de Cali y El Dandee) y Andrés Torres y con el que Aitana vuelve al pop urbano que ya escuchamos en Spoiler y donde también podemos ver esa madurez que proyectan sus ojos en la versión visual del tema.

La historia detrás de Berlín

"No sé qué pasará en Berlín si esto va a ser el fin, pero me jode más tener que esperarte. ¿Qué pasará en Berlín? Si tú no estás aquí tal vez no seré la de antes". Esto es lo que canta Aitana en el estribillo de Berlín. Cualquiera se podría echar las manos a la cabeza y pensar que las cosas no van nada bien entre la cantante y el que fuera uno de los grandes protagonistas de Élite. Nada que ver.

No es ningún secreto que Miguel Bernardeau dejó Madrid para trasladarse a Berlín, el epicentro de la próxima coproducción de Netflix. Fue entonces cuando Aitana imaginó una historia ficticia en la que las cosas entre ellos, por la distancia, no salían del todo bien y lo quiso plasmar en una canción.

Se puso a componer con sus compañeros de confianza, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, en una producción que se aleja completamente del sonido de 11 razones y sus últimas colaboraciones (Aunque no sea conmigo con Evaluna y Mon Amour Remix con Zzoilo) y busca en el urbano más pop un sencillo mainstream (con referencia directa al Felices los 4 de Maluma) que pueda convertirse en el próximo hit de su discografía.

El otro Miguel Bernardeau de Aitana

Más arriba hablábamos de la madurez de Aitana. Y si bien es verdad que la canción no supone un cambio importante en su sonido, en el videoclip, que ha sido producido por Ambiwo y dirigido por Alba Ricart e Iris Vallés, vemos a la catalana protagonizando una historia de amor que termina mal, mostrando un progreso importante en su faceta interpretativa.

La podemos ver en una escena de cama, con la espalda desnuda, y besándose de lo lindo con el actor Julio Peña, el chico protagonista del videoclip de Berlín que, curiosamente, tiene un parecido más que razonable con Miguel Bernardeau.

¿Quieres ver y escuchar Berlín, el nuevo single de Aitana? ¡Dale al play!