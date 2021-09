¿Quién es el actor que se besa apasionadamente con Aitana en ‘Berlín’?

Aitana tiene nuevo novio...en la ficción. La artista acaba de sacar nuevo single al mercado bajo el título de Berlín y cuya historia tiene mucho que ver con un momento crucial de su relación con Miguel Bernardeau. En el videoclip no sale el protagonista de Élite. Sin embargo, el actor escogido para vivir un desamor con la cantante está dando mucho de qué hablar, y no es para menos.

En el vídeo de Berlín, Aitana nos cuenta una de esas historias de amor que empiezan bien, pero que por infortunios del destino la cosa se tuerce y entonces se viene un drama terrible. Vemos a la cantante asumir nuevos retos interpretativos, entre ellos varias secuencias pasionales en las que hay bien hay muchísimos besos. Tantos hay que todo el mundo se está preguntando lo mismo: ¿quién es el chico que se besa apasionadamente con Aitana?

Su nombre es Julio Peña, tiene 21 años y quédate con su cara porque se postula como uno de los actores con mayor proyección de su generación. Y es que el videoclip de Berlín es solo el principio de su prometedora carrera.

Julio Peña, la próxima estrella de Netflix

Julio Peña es un chico, que como otros, empezó en redes sociales. Suma más de un millón de seguidores en Instagram y aprovechó su tirón en la plataforma para asumir nuevos retos en el mundo de la interpretación. Sin ir más lejos, en este último año, lo hemos podido ver en Acacias 38, aunque se estrenó como chico Disney en la serie Bia.

Ahora, el joven actor se prepara para ser la próxima estrella de Netflix. Y es que Julio Peña es el protagonista de A través de mi ventana, una novela que triunfó en Wattpad y que pronto tendrá adaptación en el gigante del streaming. ¿Quieres conocer un poco más de este ambicioso proyecto?

Clara Gallé y Julio Peña, los protagonistas de 'A través de mi ventana' / Netflix

Esto es lo que dice Netflix de A través de mi ventana: "Raquel (Clara Gallé) lleva toda la vida loca por Ares (Julio Peña), su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma…".

Un artista con talento

Aitana y Julio Peña han trabajado juntos a nivel actoral, pero que no te extrañe que dentro de un tiempo lancen una de esas colaboraciones capaz de romper las listas de éxitos. Porque sí, Julio también canta y toca la guitarra y no sería de extrañar que siguiera los pasos de Manu Ríos y se atreviese próximamente a debutar en la industria con su propia música.

Lo dicho: memoriza bien el nombre de Julio Peña porque dentro de poco lo verás siendo el nuevo chico de Netflix y, quizá, más adelante también ocupe las primeras posiciones de las plataformas de streaming...