Alizzz y C. Tangana, más contundentes que nunca en ‘Ya No Vales’: vídeo y letra

Detrás del nombre artístico Alizzz se encuentra Cristian Quirante, uno de los productores más prestigiosos que nos ha dado la música española en los últimos tiempos. Y buena parte de ese éxito se lo debe a las canciones que ha ido creando codo con codo con otro artista ya conocido por todxs desde hace algunos años, pero cuyo reconocimiento ha ido en aumento hasta la actualidad: C. Tangana.

El cantante también conocido como Pucho ha trabajado junto a Alizzz en prácticamente todas sus canciones más conocidas, desde aquel mítico Mala Mujer, y hasta las pistas que componen su laureado disco El Madrileño. Así que con este currículum no debería sorprendernos una colaboración conjunta entre ellos, pero sí lo ha hecho. Y es que es la primera vez que Alizzz cuenta con C. Tangana en una de sus composiciones propias, dentro de una carrera que incluye himnos como El Encuentro junto a Amaia.

Con un ritmo pop-rock muy pegadizo y alejado del folclore de los últimos éxitos de C. Tangana, se presenta en nuestras vidas algo llamado Ya No Vales. Y atención, porque llega muy, pero que muy cargado de denuncia social. Por el título pensábamos todxs que sería un nuevo tema de desamor en el que una persona le dice a otra que lo suyo en la relación ya no funciona, pero nada de eso. El precio de la fama es la principal temática de Ya No Vales y Alizzz tuvo bien claro desde el primer momento que Pucho era el aliado perfecto para dejar las cosas claras en su tema.

A través de su perfil de Instagram, Alizzz ha compartido la tétrica portada de su nueva canción, diseñada por el creador Rafa Castells y que nada tiene que ver con las fotografías que ambos compartieron juntos para promocionar su sencillo.

Lo efímero de la fama

Ser un personaje público no es nada fácil, y no solo por tener que soportar que se esté hablando de esa persona constantemente y rozando el acoso. La cara mala de la fama se completa con el hecho de que esa persona, en cualquier momento, puede dejar de tener su sitio en el mundo de la farándula y 'desaparecer' públicamente. Que esto pase no siempre depende de ella, por mucho esfuerzo que haga por volver a ser relevante; simplemente, 'ya no vale'.

Estas circunstancias son las que han tenido que vivir tantxs y tantxs famosxs a lo largo de su vida, no solo en el mundo televisivo, sino también en industrias como la propia música. Un día estás en lo alto, y al siguiente nadie te conoce. Y esto es lo que quieren denunciar Alizzz y C. Tangana con su composición, sumado a las decisiones 'a la desesperada' que a veces pueden llegar a tomarse tratando de no caer en la irrelevancia y que incluye afecta directamente a los cánones de belleza establecidos ("Opérate la cara hasta que no seas tú").

El videoclip de Ya No Vales simboliza a la perfección esta fuerte denuncia social. Protagonizado por la actriz María León y dirigido por Félix Bollaín, vemos en él a una prometedora intérprete que pasa, de la noche a la mañana, a no reconocerse ni ella misma. Después de ganar un Goya y recibir los aplausos de todxs, observa cómo su caché desciende y se ve obligada a realizar otro tipo de acciones como ser una chica anuncio o acudir a programas del corazón para no desaparecer definitivamente de la fama.

Una problemática situación que está a la orden del día desde hace ya mucho tiempo, y a la que Alizzz y C. Tangana han puesto banda sonora para ayudar a visiblizarla. Y a ti, ¿qué te ha parecido Ya No Vales?