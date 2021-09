Alizzz destapa el nombre de su “feat de leyenda”: C. Tangana

Cristian Quirante, alias Alizzz, tenía muy claro quién tenía que aparecer en su próxima canción, y no es otro que C. Tangana. El productor y compositor catalán es responsable de muchos de los éxitos cosechados por el artista madrileño desde su salto a la fama hace ya algunos años. Así que ha encontrado el momento perfecto para lanzar una canción propia con él como gran atractivo, ahora que C. Tangana es el nombre del que todo el mundo habla dentro y fuera de la industria musical.

Canciones como Mala mujer o Antes de morirme (su recordada colaboración con Rosalía) sirvieron para que el equipo formado por Tangana y Alizzz acaparase toda la atención en el género urbano. Un madrileño y un barcelonés habían llegado para cambiar las reglas establecidas, y vaya que si lo han hecho desde entonces. Solo hay que ver los fantásticos números conseguidos por el disco El Madrileño, que por supuesto también cuenta con el sello de 'Cris'.

"Un misil con un feat de leyenda"

Las alarmas sobre la inminente llegada de esta nueva colaboración saltaron unos días atrás, el pasado 9 de septiembre. Alizzz publicaba una fotografía propia en sus perfiles de Twitter e Instagram asegurando que "el próximo tema es un misil con un feat de leyenda" y emplazándonos al "domingo por la noche". La repercusión de este escueto comunicado alcanzó varios miles de likes entre las dos redes, y aunque pocxs se atrevieron a decir nombres, la mayoría apostó por el caballo ganador. "Por fin vas a colaborar con C. Tangana", aseguraba un usuario.

Pero ya ha pasado ese domingo por la noche, así que al músico le ha tocado desvelar qué otro gran artista va a colaborar con él en su nuevo tema propio, sucedáneo de exitazos como El encuentro junto a Amaia. Y no es otro que nuestro querido Pucho, una apuesta segura tanto para uno como para el otro sin ninguna duda. Además, también conocemos ya el nombre de su canción conjunta y la fecha en que la podremos escuchar, ¡y está mucho más cerca de lo que imaginábamos!

Ya no vales es el título elegido para la primera unión entre Alizzz y C. Tangana en un tema propio para el catalán. Y será nuestro este mismo viernes, 17 de septiembre. En su cuenta de Instagram ha recibido la enhorabuena de compañerxs de profesión como Sebastián Cortés, Guille Milkyway (La Casa Azul) y Oddliquor, que coinciden en su alegría por el bombazo que Cristian acaba de lanzar. "Dios, qué dureza", escribía Cortés en la caja de comentarios.

¡"Un feat de leyenda" para un tema que se avecina aún más legendario! Y tú, ¿tienes ganas de escuchar la colaboración entre Alizzz y C. Tangana en Ya no vales?