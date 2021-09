Sebastián Yatra está destrozado en ‘Tarde’: mira el videoclip y la letra

Hoy pasé por tu casa y estabas ahí,

Si me abriste pero no te reconocí,

De tu vida ya me sacaste,

Esa sonrisa la ensayaste



Tu tatuaje lo borraste donde está,

Nuestras cosas donde están,

Las metiste en esa caja

Que no quieres mencionar



Te mandé unas flores

Y no las veo

Yo entendí el mensaje

Y no me lo creo



Tengo que pasar por lo mismo que ella pasó,

Ahora estoy llorando todo el río que lloró

No se si es hora,

O ya es muy tarde,



Ese es el precio

De ser cobarde

Que tengo que mirarla

Con alguien y no soy yo



No puedo perdonar

Que fue por mi

Que ella cambió



No se si es hora

Se me hizo tarde

Ese es el precio

de ser cobarde



Te escribo y no contestas

De la misma medicina

Que te di

Me das



Te la pasas de fiesta

Yo juré no hacerte daño

Pero te hice más



Cuando me fui

Tu no te fuiste

Estás seguro?

Me dijiste



Dije que sí

No aprendí a

Vivir sin ti

Después me arrepentí, pero tú seguiste



No se que más puedo hacer

Pa que creas

Se que hiciste

Lo que pedí que hicieras



Pero yo no estaba bien

Estaba hecho pedazos

Y sabes bien que a un loco

No se le puede hacer caso



Tengo que pasar por lo mismo que ella pasó,

Ahora estoy llorando todo el río que lloró

No se si es hora,

O ya es muy tarde,

Ese es el precio de ser cobarde



Que tengo que mirarla con alguien

Y no soy yo

No puedo perdonar que

Fue por mi que ella cambió



No se si es hora,

Se me hizo tarde,

Ese es el precio de ser cobarde