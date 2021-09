Miki Núñez habla de amores pasados, ser chico Netflix o su ansiedad, repasando la playlist de su vida

Dime tres palabras. Así se llama el debut literario de Miki Núñez, el músico al que muchos conocieron en Operación Triunfo y al que tantos otros le apoyaron cuando representó a España en Eurovisión. Ahora comparte otro de sus talentos, el de escribir.

Se ha dirigido a su entorno más cercano para pedirles a cada uno tres palabras con las que crear un relato. Al final ha escrito 36 cuentos que encierran algunas de sus reflexiones vitales.

Una oportunidad única de conocerle un poco mejor y entrar en su universo más personal. Habla de miedos, sueños y música. De hecho, ha compartido la playlist de su vida que hemos querido repasar con él. Un repaso a sus recuerdos más nostálgicos.

Mika. Grace (veranos en Peñíscola)

¿Cómo eran esos veranos?

Esto demuestra que intento ser una persona positiva y no siempre lo soy. Cuando pienso en mis veranos en Peñíscola, pienso en el final de esos veranos. En la noche de antes de volvernos a Terrassa y de haberme despedido de toda mi pandilla y de llorar muchísimo escuchando Grace Kelly de Mika. Recuerdo muchas otras cosas, pero lo primero que me viene a la mente es eso.

¿Eras mucho de amores de verano en Peñíscola?

La verdad es que no. Yo tuve pareja desde los 14 hasta los 19, era una pareja cerrada y no podía hacer amor de verano.

U2. With or without you (largos trayectos en coche en verano con la familia)

¿Sigues poniendo esta canción en tus road trip?

La verdad es que no porque todas esas canciones me evocan a momentos muy felices y hay momentos actuales de mi vida en los que miro atrás y pienso ‘qué guay’… Estoy independizado, vivo con mi pareja, qué guay podría ser estar con mis padres en cada momento y tener tiempo para estar con mi hermano y lo recuerdo con muchísima añoranza y With or Whithout you es de un disco, de Millenium, que tenía mi padre, que estaba Mike Oldfield, estaba Genesis, estaba U2, Prince…era como un recopilatorio y With or Withour you siempre, siempre, siempre, tocaba cuando estábamos a punto de llegar al sitio.

Estopa. Pastillas de freno (para ir al cole)

¿Cómo son tus recuerdos de la etapa escolar?

Me acuerdo perfectamente, mi madre tenía un seat panda, era increíble porque más representado que con eso no había más, y mi madre tenía el casete de Estopa y escuchábamos siempre Pastillas de freno cuando estábamos llegando a una pared que yo decía que era mi pared porque tenía como muchísimos dibujos de grafitis, así como infantiles, y siempre era Pastillas de freno en el semáforo de mi pared.

Tiene pinta de que eras buen estudiante…

Buen estudiante como se entiende ser buen estudiante ahora que es sacar buenas notas. No sé si era buen estudiante o no, pero por lo menos, los números eran altos.

LSD. No hay prisa cuando sale el sol (la ruptura más dolorosa)

¿Qué te aportaba en ese momento tan complicado?

Yo estuve con una chica durante muchísimo tiempo y el último verano, a las cinco de la mañana me envió esta canción y una semana que estuvimos separados me la enviaba cada día por la mañana. Yo pensaba, ‘bua, eso es que se ha ido de fiesta y tiene que escuchar la canción y no sé por qué me la pasa, no entiendo nada’ y ella estaba super obsesionada con esta canción. Cuando me dejó, entendí que me había dejado porque lo que le gustaba era eso, sentirse libre, entre comillas, y poder salir de fiesta hasta las tantas y volver a casa escuchando esa canción. Por eso la relaciono con esa ruptura.

My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade (uno de lo inicios más bonitos)

¿Seguimos hablando de relaciones sentimentales o hablas de otro tipo de inicios?

Este inicio es doble. El primer día que me apunté a la escuela de teatro, aquí en Terrassa, sonó esa canción. Yo era feliz porque yo hice teatro desde que tenía 12 años hasta que entré en Operación Triunfo. Me encantaba el teatro. Yo hacía tenis, taekwondo, canto coral, guitarra, piano, batería, fútbol… hacía mil cosas y no tenía tiempo para teatro. Hubo un año en el que me quedaban los viernes de 7 a 9 de la noche libre y me apuntaron a teatro. Justo estaba sonando esa canción en la sala de teatro y justo vi entrar en ese momento a una chica con la que luego estuve un tiempo con la camiseta de My Chemical Romance. Fue épico, fue como una canción de High School Musical.

Si tienes esta pasión por la interpretación, ¿por qué no te hemos visto ya en una serie de Netflix?

Sinceramente, porque habría que ponerle al día 35 horas más para que yo tuviera tiempo de hacer eso y porque obviamente no me he presentado a ningún casting todavía, pero no es algo que descarte, es algo que me gusta muchísimo. He hecho teatro musical toda la vida, y teatro solo también, incluso algún mini docu y cosas así, o sea que no es algo que descarte porque me gusta muchísimo.

Serrat. Pare (fines de semana en verano limpiando en casa)

Esto explícamelo, amo de casa.

Esto es que cada domingo por la mañana, mi madre es fan de Serrat y la primera tanda de la mañana elegía mi madre la música y mi padre la segunda. Teníamos un vinilo de Joan Manuel Serrat y recuerdo despertarme cada mañana, de cada domingo, despertarnos los tres en casa, porque mi hermano todavía no había nacido, escuchando esta canción de Serrat que era la primera que ponía mi madre para decir ‘venga, arriba, que hay que empezar a limpiar, zafarrancho de combate’.

Jason Mraz. I’m yours (iniciar trayecto como vocalista de grupo)

¿Lo recuerdas como algo muy lejano?

Lo recuerdo como algo super lejano. Yo tenía 14 años cuando fuimos a ensayar por primera vez con la misma banda que tengo ahora, con mis colegas de toda la vida que, de hecho, dijimos, ‘¿no se hace nada para la fiesta de fin de curso?, ¿por qué no te pones tú a aprender el piano, tú la guitarra, tú la batería y yo me pongo a cantar y así hacemos algo?’. Empezamos así. La primera canción que nos aprendimos fue esta.

Tony Cruz. Hay un amigo en mí (jamás querré a alguien como a mi hermano)

Esto de que los hermanos se pelean no va contigo…

Por dos cosas, mi hermano es mi mejor amigo, de verdad que tenemos una relación super sana, increíble y maravillosa. Y luego porque la primera canción que él cantó fue esta de Toy Story. Él tenía un caballito con ruedas y recuerdo que acababa de aprender a hablar hace poquito y, de repente, estábamos con mi abuela en casa y mi hermano empezó a decir algo que no entendíamos. Fue a buscar la carcasa del VHS de la película de Toy Story y nos pidió que se la pusiéramos. Ya era listo con un año.

La oreja de Van Gogh. El último vals (cartas sobre la mesa sobre mi salud mental)

Es un tema del que últimamente se habla mucho, ¿cuál es tu caso?

Yo tengo una cosa llamada ansiedad, que es una cosa que yo no sabía lo que era y al salir de Operación Triunfo le pregunté a mi madre, ‘oye, ¿por qué no puedo respirar?, ¿cuál es la razón por la que a mí no me entra aire en los pulmones’. ‘Eso de hacer una respiración amplia y quedarme super a gusto, llevo tres días sin poderlo hacer’, le dije y me dijo que eso debía ser ansiedad y que había que buscar un psicólogo. Resulta que la primera cosa que hablé con mi psicólogo fue sobre esta canción. Fue el inicio de que empezara a preocuparme por mi salud más de lo que me estaba preocupando.

El mal de este siglo.

El ser humano avanza, pero toda la sociedad está avanzando como mucho más rápido de lo que nuestro cuerpo física y psicológicamente puede. Cazábamos mamuts, recolectábamos bayas, dormíamos y procreábamos. Obviamente hemos ido avanzando, pero creo que en estos últimos años hemos avanzado tan rápido que nuestro cuerpo y nuestra mente es como que necesitan un poco más de tiempo de adaptación. Por eso necesitan ir al psicólogo, creo que es algo que todo el mundo debería hacer.