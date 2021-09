Bárbara Rey recuerda un momento desagradable con Nagore Robles, la que fue pareja de su hija Sofía Cristo

Sofía Cristo ha protagonizado uno de los momentos más potentes de Secret Story tras confesar en su línea secreta de su vida que había sufrido abusos sexuales cuando tenía cinco años. Una tragedia que ni su madre, Bárbara Rey, había sabido hasta este momento.

Para ella formaba parte de la terapia para lograr superar un suceso tan terrible y ha generado mucho debate por el sitio en el que ha hablado y por la repercusión que ha tenido. Su ex, Nagore Robles, quiso salir en su defensa en su programa, Sobreviviré.

Este fin de semana lo ha visto Bárbara Rey en directo en Sábado Deluxe. “Yo se lo agradezco enormemente, porque a todas las personas que hablen bien de mi hija yo se lo voy a agradecer siempre”, expresaba tras ver el vídeo.

Pero no se quedaba ahí porque espera que Nagore haga algo más de manera pública. “Tiene que reconocer que Sofía ha sido una muy buena pareja y una muy buena persona con ella”, sugería, “mi hija la ha querido con locura”.

Recuerdos del pasado

No ha dudado en recordar todo lo que hicieron por ella. “Hicimos todo lo posible tanto mi hija como yo para que Nagore, en el reality de Acorralados, para apoyarla y ayudarla. Y no es lo mismo que te apoye una vecina a que la apoyara Sofía”, explicaba Bárbara.

Los colaboradores del programa le han preguntado directamente si le gustaba Nagore para su hija. “A mí, al principio de la relación, había algo que no… no sé, no te sé decir, me habían comentado algunas cosas y no terminaba de gustarme”, admitía sobre aquellos inicios de la relación.

El tiempo fue cambiando su percepción. “Después la fui conociendo y conmigo fue muy cariñosa. Nagore es una persona muy generosa, bueno, no vamos a confundir la generosidad con la esplendidez, es espléndida. Estuvimos muy bien y Sofía la adoraba y pienso que Nagore también quería mucho a Sofía”.

Fue esta relación la que hizo que Sofía tomara una decisión que cambió su vida. “Cuando Sofía tomó la decisión de entrar en la clínica de desintoxicación, tengo que agradecer el amor que tenía Sofía por Nagore que fue lo que le hizo entrar en la clínica, no que Nagore hizo que entrara en la clínica, sino el amor que Sofía tenía por ella, esperando recuperarla”.

Pero fue tarde porque cuando Sofía se recuperó, Nagore ya tenía otra pareja. “Lo pasó mal durante unos años y todo ese tiempo que ves a tu hija que sufre y lo pasa mal por una persona, no es la persona que más… pero tengo buena relación con Nagore”.

Ante la insistencia de los colaboradores, Bárbara reconoció que tiene buenos recuerdos de Nagore, pero también muy malos porque “fue la que me dijo a gritos que mi hija era drogadicta y ahí es donde me enteré verdaderamente. Estaba desencajada por lo que fuera y me lo dijo de una manera que casi no me caigo de un infarto”. Explicó que eso sucedió un día en su casa de Boadilla tras tener una discusión de pareja.

Mensaje para el que abusó de su hija

Parece que todo eso ha quedado ya en el pasado y que ambas han logrado encontrar la felicidad por caminos separados. Sofía parece haber superado todos los obstáculos, incluido el de los abusos que confesó la semana pasada, algo que dejó impactada a su madre.

Bárbara confesó que esa misma noche se orinó encima por los nervios y que está deseando hablar con su hija para obtener respuestas. “Le doy gracias a Dios de no haberme enterado cuando sucedió, porque le hubiera matado. Me entero ese momento y lo mato o la mato”, aseguró.

Ya no puede cambiar lo que le sucedió a su hija, pero tiene un mensaje para el que le ha causado tanto dolor: “No sé quién eres, pero te juro que, si estás vivo, lo vas a pagar. No habrá sitio donde esconderte. Si te encuentro, no te voy a hacer daño porque ya tengo otra forma de ver las cosas, pero lo vas a pagar. Porque seguramente se lo habrás hecho a otros niños. Quiero que lo pagues”.

Extraña relación

También aprovechó su paso por Sábado Deluxe para sacar a la luz una historia desconocida hasta ahora sobre una extraña relación del que fue su marido, Ángel Cristo, con un chico. Contó una anécdota de un día que compartieron mesa.

“Le serví la comida al chico y cuando cogió la cuchara vi que llevaba el mismo anillo que el mío. Fui al despacho a hablar con Ángel y vi que él no la llevaba puesta. El chico llevaba mi alianza de boda”, relató y cuando preguntó la respuesta que obtuvo que, “como estaba en la televisión, me molestaba y me la quité”.

Una visita a Mediaset que ha dado mucho de sí.