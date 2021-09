Omar Suárez sorprende por sus palabras sobre Isabel Rábago: “No he conocido a nadie más traicionero’

Isabel Rábago se ha convertido en una de las concursantes que más ha dado que hablar en Secret Story por su guerra abierta con Miguel Frigenti que la ha acusado de mala compañera y de ser la responsable de su despido en Ya es mediodía. Sus enfrentamientos han provocado, incluso, algunas lágrimas. Se ha presentado como una persona comprensiva, íntegra y amiga de sus amigos, aunque no todo el mundo piensa igual de ella, y no hablamos de Frigenti en esta ocasión.

En Sábado Deluxe muchos se quedaron con la boca abierta cuando Omar Suárez despotricó contra ella. “Isabel Rábago va de super buena en la casa, buena persona, no puede con la mentira, no puede con las injusticias… esto se lo debo a la profesión, pero voy a hablar solo de mi caso personal, puedes preguntar en la calle, a compañeros, qué clase de compañera es Isabel Rábago. Yo no he conocido a nadie más traicionero que Isabel Rábago”.

“Yo era amigo de Isabel Rábago, yo fui a la boda de Isabel Rábago, yo he compartido muchas horas en la casa de Isabel Rábago, muchas confidencias, y a mí me la jugó de la manera más sucia”, admitió.

No pensaba que algo así le fuera a suceder con la que consideraba su amiga. “Durante muchísimos años todo el mundo me advertía, ‘ten cuidado con Isabel Rábago’ y yo siempre sacando la cara por Isabel Rábago porque era mi amiga, supuestamente. Yo siempre decía, ‘no, esa es la imagen que da, hay que conocerla…’. Pues sí, la conocí y, desde luego, fue mucho peor de lo que yo me esperaba”, aseguró.

La traición

No quiso dar muchos detalles de lo que pasó entre ellos, pero sí contó que “ella utilizó datos de mi vida privada y de mi intimidad para asegurarse su puesto de trabajo en un programa de televisión en esta casa, cuando éramos amigos”.

Algo que no se esperaba. “Me asombra porque ella que va de tan buena profesional, tan preparada, tener que hacer esas cosas tan sucias para asegurarse un puesto de trabajo, a mí me sorprende”, añadió.

Ahora Isabel Rábago es colaboradora de Ya es mediodía donde coincide con Alba Carrillo que quiso salir en su defensa tras las acusaciones de Omar. “Es una persona íntegra, es buena compañera, y a mí en la vida me ha fallado”, expresó. “Ándate con ojo y pregúntate si a ti te ha puesto alguna vez a parir, Alba”, le respondió Omar.

El colaborador y reportero de Sálvame aseguró que él no había sido el único que había sufrido la traición de Rábago, que muchos compañeros de la profesión habían pasado por algo parecido.

Víctor Sandoval también ha querido contar su historia con Isabel Rábago. Aseguró que fue su confidente durante su relación con Nacho Polo y que era consciente de todo su drama, pero que, durante su ruptura se posicionó del otro lado para remar a favor de obra con la productora que la había contratado. Algo que parece haber perdonado, pero no olvidado.

Tiene pinta de que no serán los únicos testimonios que encontremos sobre Isabel en las próximas semanas. Ya le tocará a ella defenderse cuando salga.