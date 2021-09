Verdeliss ya conoce el sexo del que será su octavo hijo: ¿Niño o niña?

Verdeliss se convirtió en la única concursante que ha vivido su embarazo dentro de la casa de Gran Hermano. Y es que se ha pasado la mitad de su vida en ese estado. Ahora está esperando a su octavo bebé y ha entrado ya en la semana 18. En esta mitad del ecuador ya ha descubierto el sexo de su bebé.

“¿Niño o niña? PD1: ya sabemos el sexo del bebé, qué subidón 🥰. PD2: vamos a idear una forma entrañable de contarlo a los hermanos. PD3: ya después os lo desvelaremos…no cunda el pánico jiji”, compartía en las últimas horas.

Hasta ahora tiene cinco niñas y dos niños y las muchas apuestas que han hecho entre sus seguidores, muchos se inclinan por un varón para equilibrar un poco la balanza. De momento, nos quedamos con la duda, aunque seguro que su mente creativa ya ha inspirado algún vídeo que veremos en breve desvelando este detalle tan importante.

Muchos se echarían las manos a la cabeza con la llegada de un octavo hijo por lo que todo ese supone, pero ella está feliz. eso sí, es realista y sabe lo duro que es, y no lo esconde.

Tiempo para todo

“La casa pide a gritos una limpieza a fondo, hacer ‘criba’ de 7 armarios…uno por cada niño jaja, cepillar las tapicerías, reparar alguna puerta/luces, aspirar la furgo, organizar el trastero, poner el mail al día, revisar diferentes INCI de la futura línea cosmética de @greencornerss (además de diseñar colecciones para 2022), realizar las fotos de un catálogo, producir/editar contenidos, preparar unas reuniones y otras tantas entrevistas, informarme del tema coche nuevo, de la normativa europea para viajar, hacer unos pedidos de colaboraciones, encontrar las cajas de ropa pre-mamá…y más ✅ e infinitas ✅ que me faltan por marcar en la agenda, que por supuesto van con RETRASO. Todas ellas”, compartía en sus redes.

Y no es de extrañar que le falte tiempo porque está pluriempleada. Porque ahí no queda la cosa. “Después de todo esto, alimentar, asear, educar a una familia numerosa (en equipo con @aritz_verdeliss 💪🏻) y supongo que destinar un poco de tiempo para mi 🙃”, añadía.

Y claro, es consciente de la pregunta que se hacen muchos. “Muchas veces me preguntáis que como llego a todo…y lo cierto es que NO. Borraos eso de la cabeza!”, confiesa. Es imposible poder con todo.

“También me estreso, me agobio de ver la casa patas arriba, me riñen por llegar tarde a los sitios y me frustro por no rendir como me gustaría en el trabajo 😭”, reconoce.

Pero hay que ponerlo todo en una balanza y relativizar. “Al final del día sabéis qué? Señal de que estoy viva 🥰 Y como me decía mi padre: preocúpate por aquello que no tenga solución…el resto ya ‘se hará’. Qué importante relativizar y no ser tan exigente: somos humanos, no maquinas perfectas”, reconoce.