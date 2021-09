Malú publica la fecha y la portada de su nuevo disco: ‘Mil batallas’

Este 2021 Malú ha vuelto a la música pisando bien fuerte. La cantante madrileña lanzó el pasado mes de junio Secreto a voces, un single que dio mucho que hablar y que era solo la punta del iceberg de todo lo que tenía preparado. Y es que la artista, tal y como reconoció en una entrevista para Anda Ya, estaba trabajando en su nuevo disco. Nada más y nada menos que el décimo segundo álbum de su carrera.

Ahora, para alegría de todos sus fans, la estrella ha desvelado el nombre y la fecha de este nuestro trabajo. Tal y como ha publicado en sus redes sociales, el disco se llamará Mil Batallas. Un nombre lleno de fuerza que seguro que acompaña a un conjunto de canciones llenas de empoderamiento.

Además, junto al nombre, Malú ha compartido lo que parece la portada del disco. En ella vemos a la cantante desenfocada, con el rostro pintado con dos líneas de batalla y la palma de la mano llena de pintura. Otra persona con las uñas pintadas de negro le pone los dedos en el centro de la mano.

Junto a la imagen, Malú ha compartido la fecha del lanzamiento de este disco. ¡Así que toma nota! Y no hay que esperar mucho. El disco saldrá el próximo 22 de octubre. La cantante ha dado la noticia para alegras a sus seguidores y seguidoras en este comienzo de semana:

“Quiero empezar la semana compartiendo con vosotros Mil batallas… Así se llamará nuestro próximo álbum q será vuestro el 22 de octubre!!! Y como ya me conocéis y no puedo esperar… este jueves a las 20h tendréis un adelanto!!! No me creo q ya esté aquí!!!!!!”

De este modo, tras y como ha asegurado la cantante, este mismo jueves podremos escuchar del segundo single del disco. Vamos, que tenemos alegrías para rato.

Mil batallas será el sucesor de su álbum Oxígeno. La cantante lo lanzó hace tres años, en 2018, convirtiéndose en todo un éxito.