The Weeknd se gasta una fortuna en su nuevo ‘casoplón’

The Weeknd no escatima en gastos. No lo hizo poniendo dinero de su propio bolsillo para actuar en la Super Bowl montando una escenografía bestial, menos lo iba a hacer en la vivienda en la que residirá a partir de ahora. El músico canadiense vendió su anterior casa a Madonna (ni más ni menos) y se ha buscado un nuevo 'casoplón' en el que ha invertido una fortuna.

Abel Tesfaye, nombre real del solista, se ha gastado 70 millones de dólares en una espectacular mansión de más de 3000 metros cuadrados