The Weeknd da el salto a HBO de la mano del creador de ‘Euphoria’

The Weeknd está a punto de sumar un nuevo hito a su carrera profesional. En un año que ha sido especialmente exitoso para el canadiense, después de ser el encargado de poner banda sonora al comentadísimo intermedio de la Super Bowl y revalidar los buenos números de las canciones que componen su disco After hours, el intérprete de Blinding lights tiene un nuevo proyecto entre manos.

Lo nuevo para el artista cuyo nombre real es Abel Tesfaye no consiste en una nueva canción o disco, aunque sí tiene mucho que ver con la música. Y es que se encuentra perfilando la que será la primera serie creada (y protagonizada) por él mismo, una producción que verá la luz en la plataforma HBO y cuyos protagonistas serán una joven estrella de la música pop y el dueño de una discoteca, con el que tiene una relación y finalmente resulta estar detrás de una temida secta.

Dado que es el primer proyecto de ficción que desarrolla The Weeknd, ha querido contar en su equipo con un aliado inmejorable: Sam Levinson, conocido por ser el creador de Euphoria, una de las series de mayor éxito en la plataforma donde se alojará también esta nueva producción. Sin embargo, la función del director será secundaria al lado de Tesfaye, que asumiría las mayores responsabilidades en una serie que tiene como nombre provisional The Idol.

La noticia ha sido revelada por la revista estadounidense Variety a través de sus redes sociales y rápidamente confirmada por The Weeknd, que ha utilizado su perfil de Twitter para anunciar el título de la producción.

Otros pinitos cinematográficos

Aunque pueda parecerlo, esta no será la primera aparición de Abel en una cinta de ficción. El canadiense apareció en la película Diamantes en bruto (Uncut Gems), protagonizada por Adam Sandler y estrenada en 2019, en un papel que no le costó interpretar, ya que se trataba de un cameo en el que The Weeknd fue el encargado de organizar una gran fiesta. Además, puso banda sonora a 50 sombras de Grey en 2015 con su canción Earned it.

¡Quedamos a la espera de conocer más detalles sobre este nuevo proyecto!