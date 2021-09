Ángel Martín vuelve a unir a las redes sociales: aplauso unánime a su discurso sobre la salud mental

Durante el confinamiento de 2020, Ángel Martín se hizo enormemente popular en Twitter con su "informativo matinal para ahorrar tiempo". Tal fue el éxito que continúa subiendo esos vídeos a diario para sus más de 800 mil seguidores.

No obstante, su nombre ha aparecido en todas partes por un tema diferente. Ayer mismo, 20 de septiembre, grabó un discurso sobre la salud mental que recibió el aplauso unánime de la red social del pajarito y de Instagram, donde también circula sin frenos.

"Puede que esta observación sea absurda pero como también puede que no... yo la suelto por si acaso". Así tituló el vídeo que se está acercando al millón de reproducciones y cuenta con más de 35 mil "me gusta".

"Este mensaje no es el informativo", empezó diciendo. "Es para decir algo que a mí me parece importante comentar. Desde que comenté que hace unos años sufrí un brote psicótico y acabé ingresado en el hospital, he recibido muchos mensajes que dicen: yo estaba mal pero bueno, no he llegado hasta tu punto. Esto no es una competición", sentenció el conocido rostro de la televisión e internet.

Puede que esta observación sea absurda pero como también puede que no… yo la suelto por si acaso. pic.twitter.com/2qVJH4TBSP — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 20, 2021

"Si estás mal, estás mal. No esperes a estar en el punto de alguien que tú consideras que ha estado peor para preocuparte. Puede que esta observación sea absurda, pero si estás mal, estás mal; puedes empezar a tomar medidas". Este consejo rápidamente se hizo viral y propició que se unieran las redes sociales, cosa que no muchas veces pasa.

Recordemos que, como él menciona, sufrió un brote psicótico que le obligó a permanecer ingresado en el hospital hace unos años. De la misma forma que con su discurso de ayer, aquel día también recibió un apoyo tremendo por hablar sin tapujos de lo sucedido. Todo esto lo cuenta en su libro Por si las voces vuelven, el cual saldrá a la luz el 17 de noviembre de este 2021.