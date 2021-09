‘El debate de las tentaciones’: Sale a la luz el mensaje de Lucía a Marina confesándo lo que sentía por Isaac

Lucía, Marina e Isaac forman un triángulo un tanto polémico desde que fueron juntos a La isla de las tentaciones. Allí, el chico se decantó por Marina como pareja y por Lucía como amiga. De hecho, de vuelta a España, la pareja que se había formado en la isla, continuó. Eso sí, no por mucho tiempo porque volvió a aparecer en escena Lucía que acabó liada con El Lobo.

Ahora, los tres han vuelto al lugar que les unió para resolver cuentas pendientes. Marina acusa de traición a la pareja actual y asegura que comenzaron a liarse cuando Isaac todavía estaba con ella. Ellos, lo niegan.

En El debate de las tentaciones ha salido a la luz el mensaje que Lucía le mandó a la que por aquel entonces era su amiga para confesarle que sentía algo más que una amistad por el que todavía era su chico.

Un largo mensaje

“Que te quería decir una cosa que sé que en el fondo sabes, pero quiero que salga de mí decírtelo. Es largo, pero te lo voy a contar tal cual”, comenzaba un larguísimo mensaje en el que muchos han querido ver sentimiento de culpabilidad.

“Cuando pasó el rollo este que está saliendo ahora de Isaac en la isla, de la piscina y eso, yo fui sincera y te dije la verdad. Yo estaba jugando con un amigo y no veía más allá de Manuel. Estaba cegada con él y cuando se me vino eso encima digo, ‘esto a qué viene’… pero una vez fuera de la isla, cuando estabais allí todavía, me fui dando cuenta de que cuando me rayaba no pensaba en Manuel, sino en los momentos vividos allí y me acordaba mucho de Isaac y no sabía por qué”, intentó explicar en el mensaje sobre lo que había sentido.

Pero la historia continúa: “Cuando os vi en Cádiz y pasamos esos días, todavía peor, porque para colmo jugamos al juego ese de mierda y ya me confundí mucho más, pero bueno, se fue y la verdad, después de tantos meses se me pasó. No le veía y he podido seguir con mi vida sin rayarme”.

La cosa cambió cuando se vieron en Madrid. “He estado hablando contigo, dándote consejos que eran verdaderos y de corazón, porque yo no sentía absolutamente nada, pero es que cuando lo vi en Madrid, es como que mi cuerpo otra vez reaccionó de una manera rara, que no sé explicarte ni yo, pero como llevo desde ese día rayada otra vez y me siento mal. No quería dejar de decírtelo, aunque sé que tú habrás notado algo, o no lo sé, pero necesitaba decírtelo y ya está. Es solo algo que me pasó que no sé ni yo el porqué, pero quiero que lo sepas, que en la isla yo no mentí y que me di cuenta fuera y que por eso el otro día me molestó lo que vi que dijiste de mí… Pero con qué cara me voy a enfadar yo contigo, si mira lo que me pasa. No tenía ningún derecho”, confesaba.

Después de semejante confesión no podía más que asegurar que “me da mucha vergüenza, pero si no te lo digo no estoy tranquila”. El debate está servido tras leer estas palabras. Muchos opinan que Lucía no es clara sino más bien todo lo contrario, muy ambigua.

“A mí me parece correcto que se lo explique, pero no está siendo clara igualmente. Ya que se lo dices, díselo de verdad. Le dice que está rara, pero no que está enamorada, que es lo que realmente quería decir”, opinaba Melyssa Pinto.

“Es una confesión que podría no haber hecho, está diciendo que siente algo por su pareja, lo podía haber llevado en silencio, a veces sucede. Detrás hay una petición o un consejo, únicamente que se quede con un mensaje catarsis de lo tengo que sacar porque si no, no me quedo tranquila. Ahí falta una segunda parte de ayúdame”, añadía Arantxa, la psicóloga del programa.

El mensaje de vuelta

También ha salido a la luz el mensaje que Marina le devolvió a Lucía tras leer sus palabras y conocer sus sentimientos. “Estoy un poco en shock Lucía”, comenzaba diciendo.

“Si te digo la verdad una parte de mí lo sabía, pero eres la única amiga que he sacado de allí, Me he apoyado mucho en ti en este tema. Cuando nos peleamos en Madrid, por eso yo te dije que veía cosas raras y que ya lo hablaríamos a solas. Me sentí como la última mierda, cuando realmente tú también me contaste de todo, la mitad. Me gustaría que en ese momento me lo hubieras soltado”, escribía.

De todas formas, como amiga que se sentía, intentó disculparla: “Pero bueno, para ti tiene que ser duro también, así que, agradezco que me lo cuentes y no seguir defendiendo y haciendo la tonta un poco en ese sentido”.

Parece que a este culebrón le quedan muchos capítulos. ¿Qué pasará entre ellos en La última tentación?