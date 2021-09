Maná anuncia nueva versión de su lacrimógena ‘El reloj cucú’ con una joven artista de 12 años

Maná está a punto de lanzar nuevo tema. Será este viernes 23 de septiembre y no se trata de una nueva canción sino de una de su discografía que han vuelto a revisitar junto a una joven colaboradora: Mabel. Pero no, que nadie piensa en la cantante anglosueca que nació en España y es artífice de éxitos como Finders Keepers y Don't Call Me Up.

No, la Mabel de Maná, Mabel Vázquez, es una jovencita de 12 años que no había nacido cuando la banda mexicana lanzó este single, en 1994. Un tema que ahora rescatan para que forme parte de la docuserie de la banda con la que pretenden homenajear a las madres solteras y que ha estrenado Telemundo esta misma semana.

Y es que el cantante de la banda, Fher Olvera, tiene algo en común con esta niña. Ambos crecieron sin un padre como referente. “Es un homenaje a las madres solteras que han tenido que criar a sus hijos y a los hijos que han tenido que crecer sin papá. Aunque también se puede ver del otro lado y crecer sin una mamá o sin una abuelita”, explicaba la niña en un programa latinoamericano.

Un pasado en común

El primer capítulo de la docuserie muestra el momento en el que Mabel conoció a Maná, cómo fue grabar esta canción con ellos y cómo es el sentimiento que comparten ambos cantantes de crecer sin un padre. "El reloj Cucú une dos grandes historias", compartía la banda en redes.

Mabel no era una desconocida ya que pasó por La voz kids donde quedó en el equipo finalista. La banda se fijó en ella y la contactó a través de las redes sociales. El resto, fue compartir un sueño.

“Se siente super increíble, yo estoy super feliz y agradecida con ellos porque me han ayudado muchísimo a cumplir mi sueño y son unas personas increíbles”, asegura Mabel sobre cómo se siente en estos momentos.

Maná ha sido premiada con el premio Icono en los Billboard de la Música Latina 2021 que se entregarán este 23 de septiembre. Será en esa gala cuando Maná y Mabel presenten su colaboración en directo para después llegar a todas las plataformas.

La niña ha logrado sacar una lección de este trabajo: “Hay que valorar a los seres queridos y a los que ya están en el cielo, que los valoremos siempre porque no sabemos cuándo van a estar y cuándo no”.