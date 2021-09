Charlie Puth termina sin pantalones por la emoción de su nuevo disco

El tercer álbum de estudio de Charlie Puth tras Nine track mind y Voicenotes va cobrando forma. Y eso es una gran alegría no solo para lxs seguidorxs del músico estadounidense sino también para el propio solista que pondrá fin a tres años de silencio discográfico. Y con la emoción de desvelar todo su proceso de grabación el artista ha terminado sin pantalones.

El vídeo lleva miles de reproducciones en TikTok donde el intérprete ha mostrado su ilusión y su alegría por cómo está quedando su inminente proyecto musical que de momento no tiene título definitivo y cuyo lanzamiento está previsto para antes de que termine este 2021. En el vídeo aparece saltando mientras suena de fondo una línea de bajo cuando se queda sin pantalones y para el vídeo diciendo "ooops".

"Estoy tan emocionado de que el disco está casi terminado que se me bajaron los pantalones por si no quieres ver todo el tiktok" escribía Puth. Sus 13 millones de seguidorxs en esa red social enloquecieron no solo por el striptease casual sino por la buena noticia de que muy pronto podríamos tener nueva música que llevarnos a los oídos. Y eso no es poca cosa si tenemos en cuenta que ha firmado canciones tan exitosas como We don't talk anymore o Attention.

No serán las primeras canciones que publique en este 2021 ya que a lo largo del año hemos podido seguir muy de cerca su proyecto junto a una conocida firma de tecnología. Temas junto a artistas emergentes con los que está probando suerte en diferentes géneros siempre con su sello inimitable. Un toque marca de la casa que también hemos podido ver en Stay de Justin Bieber y Kid Laroi de la que también es compositor.

Si a eso le añadimos su participación en el disco de duetos de Elton John, este nuevo proyecto musical tiene pinta de mostrarnos a un Charlie Puth en uno de sus mejores momentos musicales en el que sigue sumando experiencias junto a artistas de talla mundial.

Un Charlie Puth de lo más maduro que ha dado a Billboard nuevos y sorprendentes detalles de su disco. Y es que el músico lo está grabando completamente todo. "Lo estoy haciendo todo yo mismo así que me está llevando un poco más de lo que le cuesta a otros artistas. Ahora mismo estoy mezclando las grabaciones" reconocía el solista.

Instrumentación, producción, mezcla, voces, letras, melodías... No cabe duda de que vamos a estar ante uno de los discos más trabajados por el estadounidense y ahora solo queda esperar la respuesta a la gran pregunta. ¿Cuándo se pondrá a la venta y cómo se llamará?