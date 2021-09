Kerem Bürsin, el protagonista de ‘Love is in the air’, ya tiene fecha para visitar España

Las series turcas se han convertido en el gran fenómeno televisivo del último año. Empezaron su andadura tímidamente por los segundos canales de las principales cadenas. Divinity y Nova se disputaban las audiencias en este sentido. Luego dieron el salto a la generalistas y Antena 3 ha logrado cosechar un gran éxito con la emisión de series como Mujer, Mi hija o Tierra amarga.

En noviembre de 2019 pudimos comprobar el furor que causan sus actores que se han convertido en grandes personajes internacionales. En esa fecha vino a nuestro país Can Yaman y su recibimiento en el aeropuerto fue el de una auténtica estrella. Cada paso que daba era seguido por cientos de fans que se agolpaban a la entrada de su hotel o de Mediaset donde acudía a promocionar sus series.

Ahora, ha tomado el testigo Kerem Bürsin, el protagonista de Love is in the air. Ya tiene fecha para venir a nuestro país y eso ha causado un gran revuelo entre sus seguidores, especialmente en el público femenino.

De visita en España

Se ha confirmado que será el embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida que celebrará su 25 aniversario entre el 21 y el 24 de octubre. Empieza la cuenta atrás de este mes que habrá que esperar para verle por España.

"Representa una oportunidad excepcional para el objetivo de la internacionalización tanto de la pasarela como del talento de los diseñadores que van a desfilar en la próxima edición de la pasarela y, por supuesto, del potencial turístico de Gran Canaria", explica Minerva Alonso, Consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, según recoge Divinity.

Podremos ver al actor turco en Maspalomas por donde también pasarán diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada o Dolores Cortés. Veremos en qué front row hace acto de presencia el actor turco.

Forma parte de su periplo por diferentes países de Europa para potenciar su proyección internacional. Le hemos visto estos días por Italia y seguro que no será su único viaje.

Lo que no sabemos es si vendrá a las islas solo o con Hande Erçel, su pareja tanto en la serie como en la vida real. Sería una gran oportunidad también para darle cancha a las actrices turcas que, de momento, viajan menos que sus homólogos masculinos.

“Pensando en todos los recuerdos increíbles y la positividad que este programa ha creado en mi vida, ¡las únicas palabras que me vienen a la mente son gracias! Gracias a todos los que trabajaron en el programa mi familia. Y ¡Gracias a la increíble familia internacional en la que nos hemos convertido!#LoveIsInTheAir”, compartía a principios de mes.