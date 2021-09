Miguel Ángel Muñoz: “Pues parece que sí que vuelve #UnPasoAdelante”

Un paso adelante es una de esas series generacionales que crea mucha nostalgia y que a muchos no les importaría que se rescatase del pasado para darle un nuevo aire en estos tiempos. Se ha especulado mucho sobre si habría un remake o una continuación de la serie, pero nada se ha materializado.

Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo han sido dos de los actores que protagonizaron aquel proyecto que más se han pronunciado y han jugado con esta posibilidad. Seguramente a ninguno de los dos les importaría volver a trabajar juntos.

Ahora, ha sido él quien ha anunciado una noticia en torno a Un paso adelante: “Pues parece que sí que vuelve #UnPasoAdelante 💃🏻🕺🏻 Pero a @netflix a partir del 1 de Octubre!!! Desde que la hicimos no la he vuelto a ver, así que me la voy a zampar enterita! 😊 Que ilusión! 🙌🏼 @netflixes 🙌🏼 #TitoRober is back 😎”.

Parece ser que este otoño Netflix incluirá en su catálogo la serie original. Será un buen momento para que los que la vieron en su día, se den un buen baño de nostalgia revisitándola tantos años después. Pero, también será una manera de que las nuevas generaciones descubran por qué esta serie marcó a tanta gente.

Mirada al pasado

Miguel Ángel Muñoz daba vida a Rober y parece que no tiene inconveniente en recordar cómo actuaba en aquellos momentos en los que entró en una Academia de baile y vivió los problemas propios de unos jóvenes que empiezan a trazar el camino de su futuro.

Ha recuperado una foto en la que podemos verle en aquellos momentos junto a Silvia Marty, Pablo Puyol, Mónica Cruz y Beatriz Luengo.

“Ayy qué ganas! 😍😍”, comentaba la gimnasta rítmmica Lourdes Mohedano. “Pero que lindos!”, añadía Mala Rodríguez. “Vamosssss!!!”, animaba el actor Fernando Andina. Xuso Jones también quería expresarse a través de varios emojis: 👏👏👏😱😱😱. Son muchos los que ya están agendando el visionado de la serie para rememorar una época que ya queda muy atrás.