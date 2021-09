‘Wake Me Up When September Ends’ y otras 7 canciones para dar la bienvenida al otoño

¡Se acabó el verano! El final de la estación del calor y los remojones era algo ya muy anunciado, aunque parecía que nunca iba a terminar de verdad. Sin embargo, ahora sí que ha llegado a nuestras vidas el otoño, para muchxs la estación del año de la melancolía por sus colores y sus características climatológicas.

Pero como no queremos que nadie se ponga triste con la irrupción de los meses otoñales, hemos preparado una clasificación con las canciones más apropiadas para esta época del año. Estos 8 temas de artistas como Green Day, Earth, Wind & Fire, Alessia Cara o María Villalón serán tu banda sonora para el otoño y hasta que lleguemos a la cada vez más cercana Navidad. ¡Abre bien tus oídos!

1. Wake Me Up When September Ends - Green Day

Con el paso de los años, se ha convertido en el clásico de los clásicos tanto para dar la bienvenida a septiembre, como para despedirlo. La canción, sin embargo, tiene un triste trasfondo que va mucho más allá del propósito con el que se suele utilizar: fue escrita por Billie Joe Armstrong, líder de Green Day, inspirado en el fallecimiento de su padre por un cáncer en septiembre de 1982. Se convirtió en una de las composiciones más profundas para el grupo norteamericano desde su publicación en el disco American Idiot (2004).

2. We Fell In Love In October - Girl in Red

La noruega Marie Ulven Ringheim, más conocida como 'la chica de rojo' (Girl in Red), irrumpió en nuestras vidas hace justo un año. Su canción We Fell In Love In October (de 2018) se hizo viral coincidiendo con la llegada del mes al que alude en su título, y en ella narra su historia de amor con otra chica que comenzó en octubre. El videoclip, por supuesto, tiene una estética muy otoñal.

3. November Rain - Guns N' Roses

9 minutos de duración tiene otra de las canciones más recordadas del grupo de Axl Rose. Lanzada en 1992, su título y un tono mucho más suave al que nos tenían acostumbrados los californianos la convierten en un nuevo himno imprescindible para cada llegada del otoño.

4. Días de Verano - Amaral

Que llegue el otoño significa también que se acaba el verano, así que como dicen Eva y Juan en este recordadísimo tema, ya no queda ni un solo día de tiempo estival. Lo conocimos en el año 2005, y desde entonces es otro clásico de la música pop hecha en España.

5. September - Earth, Wind & Fire

Retrocedemos en el tiempo hasta 1978 para encontrarnos con uno de los falsetes más legendarios en la historia de la música, protagonizado por Maurice White, líder del grupo Earth, Wind & Fire. Además, su letra nos sitúa en el día en que tradicionalmente se sucede el equinoccio de otoño: el 21 de septiembre ('Do you remember the 21st night of September?').

6. October - Alessia Cara

Dentro de un disco titulado This Summer, la canadiense Alessia Cara quiso poner música a la llegada del otoño con un tema dedicado también al mes de octubre. Y es que, como cuenta en su letra, el verano ha sido para ella tan maravilloso que no quiere que llegue ese mes. Lamentablemente, nada podemos hacer ya por evitarlo.

7. París - Dani Martín

Con la mirada casi puesta en la Navidad, el carismático artista madrileño nos invita a pasar todo este otoño viajando a través de la música. Desde su Madrid, pasando por Venecia y Verona, y hasta llegar a París en el mes de diciembre. El disco La Montaña Rusa fue el encargado de recoger esta canción de Dani Martín.

8. La Lluvia - María Villalón

Ella ganó la primera edición de Factor X en España (2007) y, justo después, rompió todos los maleficios sobre los vencedores de concursos de talentos, ya que consiguió un éxito abrumador con un tema de lo más nostálgico. La Lluvia vio la luz en septiembre de 2009 y sirvió para que todxs nos sintiésemos reconfortadxs cuando esas precipitaciones llegaron de verdad a nuestras vidas.