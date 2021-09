‘Harleys In Hawaii’: la canción de Katy Perry que TikTok ha vuelto a poner de moda

Ya conocemos el poder que tiene TikTok de volver a traer a la actualidad canciones de años anteriores, haciéndoles vivir una segunda vida y dándoles el éxito que merecen. Solo en los últimos meses lo hemos vivido con dos canciones del año 2017 que, 4 años después, han llegado incluso al número 1 de LOS40: Iko Iko, de Justin Wellington y Small Jam; y Beggin, de Maneskin.

Pero no siempre hace falta irse tan atrás en el tiempo para rescatar un tema que creíamos ya olvidado. En esta ocasión hemos de viajar hasta 2019, año en que Katy Perry volvió a la música por todo lo alto gracias a éxitos como Never Really Over o Small Talk. Entre todas esas canciones, incluidas en su disco Smile (2020), también se publicó una titulada Harleys In Hawaii, en la que el sonido de unas motocicletas Harley-Davidson acapara buena parte del protagonismo.

El tema, aunque con buenos números en listas, pasó un tanto desapercibido para lxs 'katycats' y no tuvo ni de lejos la repercusión de los éxitos anteriores de la californiana. Algo extraño, porque además de ella contó para esta canción con otro gran artista como Charlie Puth como parte de sus compositores. Pero más vale tarde que nunca, porque parece que ahora ha llegado de verdad el gran momento para esta canción.

La sorpresa de Charlie Puth

Y sí, una vez más la red social de moda vuelve a estar detrás de esta segunda vida para Harleys In Hawaii. En concreto, tenemos dos fenómenos 'culpables' de este resurgimiento. Uno de ellos es la popularización con este tema de fondo de varios vídeos de parejas que, por un motivo o por otro, acaban muy pasadas por agua. Incluso zambullidas con ropa en una piscina. El primer TikTok viral de este tipo corresponde a la serie My Secret Romance, y otros fragmentos similares procedentes de cintas coreanas también lo han conseguido.

El propio artista que está detrás de la composición del tema ha mostrado su sorpresa también a través de la misma red social. "¿Por qué todas estas canciones que hice hace años siguen explotando así de repente?", se preguntaba Puth en su perfil de TikTok, enlazando a ese primer vídeo viral con el tema de Perry.

Por otro lado, la página web de la lista de éxitos oficial de Reino Unido asegura que hay otro responsable de este auge para la canción de Katy Perry. Y es la existencia de un nuevo 'trend' en TikTok que lleva el nombre 'You and I', igual que el estribillo de Harleys In Hawaii, y en el que lxs usuarios lucen sus mejores modelos al ritmo de la canción. En este caso, ha sido la propia cantante la encargada de darle visibilidad mientras enseña cómo viste su colección de calzado de todo tipo: desde unos elegantes tacones, hasta unas sandalias de un llamativo color amarillo.

¡Nos alegramos de que una canción tan buena como esta tenga una segunda vida musical! Todo, por supuesto, gracias a TikTok, la plataforma que sigue moviendo masas y demuestra una gran salud día tras día.