eFootball 2022, el antiguo PES, llegará el 30 de septiembre con todo este contenido

La revolución en el antiguo Pro Evolution Soccer (PES) ya tiene fecha. eFootball 2022, así es cómo se llama la apuesta de Konami de su tradicional simulador de fútbol, estará disponible en todo el mundo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 y PC Steam el 30 de septiembre.

El juego ofrecerá a los usuarios una idea de lo que pueden esperar de la nueva plataforma de simulación de fútbol free-to-play, antes de que se produzca la primera gran actualización, sin coste, que llegará a lo largo de otoño. Esa misma actualización traerá consigo el lanzamiento de eFootball 2022 para dispositivos iOS y Android.

Las actualizaciones de la plataforma que ofrecerán funciones como el enfrenamiento multiplataforma y la compatibilidad con el controlador móvil, se realizarán periodicamente durante los próximos meses y siempre serán gratuitas. Por otro lado, otras futuras actualizaciones de contenido y modos de juego se ofrecerán a los jugadores como opciones gratuitas o premium.

Juega offline contra la IA o un amigo y elige entre nueve clubes: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate y São Paulo FC. Elije entre seis estadios: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena e eFootball Stadium

Experimenta el enfrentamiento entre diferentes generaciones (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One) a través de eventos semanales online utilizando uno de los equipos preestablecidos y consigue recompensas como GP

Este otoño se agregarán varias funciones principales a eFootball World, incluida la opción Creative Teams, como actualización gratuita. En ese momento también se presentará el nuevo modelo de monetización de la plataforma; reequilibrado para garantizar que todos los jugadores puedan alcanzar el mismo potencial, independientemente de cómo adquieran los elementos del juego. El contenido nuevo incluirá:

Creative Teams: Ficha a futbolistas y entrenadores que se adapten con tus estrategias y tácticas favoritas, entrena y mejora para jugar contra jugadores de todo el mundo. En eFootball 2022, los jugadores podrán conseguir los fichajes que más deseen, haciendo que la creación de su equipo sea más accesible. Elige un equipo base entre uno de los más de 600 clubes/equipos licenciados para usar su escudo, equipación y estadio, antes de crear el equipo de tus sueños.

Nuevos modos de partido: eFootball Creative League es una liga donde los jugadores pueden usar su Creative Team y competir contra otros jugadores para convertirse en el mejor del mundo. Gana puntos para ascender al siguiente nivel de liga y obtén recompensas según tus resultados en cada una de las 10 rondas de partidos. En Tour Event juega contra oponentes de la IA en un formato de gira, ganando recompensas acumulando Event Points. En Challenge Event juega online contra otros jugadores, completando los objetivos asignados para obtener recompensas. Online Quick Match permite jugar un partido amistoso online contra otros jugadores utilizando más de 600 clubes/equipos con licencia, incluido el enfrentamiento multiplataforma (solo PC y consolas). Y Online Match Lobby para crear una sala de partidos online e invitar a otros jugadores a un 1vs1.

Nuevos tipos de jugadores en eFootball 2022

Standard: jugadores basados en el rendimiento durante la temporada actual, se pueden fichar con eFootball Coins (Chance Deal item) o GP (Nominating Contracts item)

Trending: jugadores basados en partidos específicos o semanas en las que tuvieron un rendimiento destacado, se pueden firmar con Nominating Contracts

Featured: jugadores seleccionados que se pueden fichar con eFootball Coins (Chance Deal item) o eFootball Points (Nominating Contract item)

Legendary: jugadores basados en una temporada destacada específica, que se pueden fichar con eFootball Coins (Chance Deal item) o eFootball Points (Nominating Contract item)

Habrá tres monedas disponibles en eFootball: eFootball Coins (moneda premium), GP y eFootball Points (ganados ambos a través del rendimiento en el juego)

Tras disputar una serie de ciertos tipos de partidos, los Match Passes recompensarán con elementos como "Nominating Contract", que permitirá a los usuarios fichar jugadores específicos de su elección, eFootball Coins y más. Los usuarios también tendrán la opción de comprar un "Advantage Match Pass" premium para obtener recompensas aún mayores.

Por otro lado, el jugador recibirá recompensas por completar ciertos objetivos y, para obtener recompensas aún mayores, los usuarios tienen la opción de gastar eFootball Coins para desbloquear objetivos premium

eFootball 2022 para móviles

Con la plataforma eFootball diseñada sobre Unreal Engine, ha sido posible unificar la experiencia en consolas, PC y dispositivos móviles, proporcionando un gameplay a nivel de consola en dispositivos iOS y Android. Para los usuarios actuales de eFootball PES 2021 en dispositivos móviles, eFootball 2022 llegará como una actualización de la aplicación existente, pero completamente revisada con un nuevo motor y funciones.

Esta actualización incluirá cambios significativos, ya que el equipo de desarrollo ha conseguido que los usuarios actuales puedan disfrutar de muchos elementos del juego una vez que eFootball 2022 entre en funcionamiento este otoño. Los detalles completos de lo que se puede y lo que no se puede transferir están disponibles en el el sitio web oficial.

Al igual que ocurre en consolas y PC, la plataforma eFootball para dispositivos móviles recibirá actualizaciones periódicas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en las actualizaciones gratuitas más próximas, se agregará la compatibilidad para controladores móviles y, con ella, la capacidad de elegir el enfrentamiento multiplataforma con otros los jugadores.