Vuelven más veteranos a ‘La Última Tentación’: de la que fue la tentadora más efectiva al infiel más polémico

La Última Tentación prometió ser un programa centrado en resolver asuntos pendientes, y hasta el momento parece que lo está cumpliendo. La secuela de La Isla de las Tentaciones ha reunido a tentadores con tentados, aunque también con algunas amistades que acabaron de la peor forma posible; y todo esto dentro de la misma villa. Y en la otra, sus respectivas parejas.

De este modo, en Villa Montaña de momento sólo están a Alejandro Bernardos, Roberto de la Cruz, Lucía Sánchez, Patricia Pérez y Christofer Guzmán; mientras que en la otra están sus parejas junto sus cuentas pendientes. Junto a ellos entraron cuatro exparejas y el que fue tentador de Fani Carvajal, aunque parece que todo será diferente a partir de ahora. Y es que Sandra Barneda ha invitado a entrar a la casa a más gente con cuentas pendientes dentro de ese círculo de participantes.

Si bien parecía que Fani, Mayka Rivera, Andrea Gasca, Isaac 'Lobo' y Léster Duque se las tendrían que arreglar con Julián, Pablo, Óscar, Marina o Marta, ahora tendrán que hacerlo con más gente. Todo empezaba en una inocente reunión en el salón, en la que la presentadora anunciaba que se complicarían las cosas gracias al nuevo invitado:

Mucha gente ya le esperaba, aunque para otros ha sido una verdadera sorpresa. Gonzalo Montoya, uno de los rostros más irreverentes de la primera temporada, ha vuelto a República Dominicana para superar su cuenta pendiente. La explicación del porqué de su llegada la dio él mismo: "Vengo aquí porque tengo que redimirme", admitió ante sus compañeros.

Sin embargo, su entrada no gustó a todos los demás participantes. Fue precisamente Fani, la que fue compañera de edición de Montoya, la que primero puso mala cara y le exigió no dirigirse a ella. Con ello, dejaba clara una cosa: la tensión en la casa está servida.

Tras él, la siguiente invitada volvió a sorprender a la bancada participante. La presentadora dio paso a una de las tentaciones más revolucionaron la casa durante la tercera edición. Se trata de Estefi, la chica que conquistó a Manuel y luego a Jesús. Aunque su historia de amor no salió bien con ninguno de los dos, a la que parece no haberle hecho gracia su fichaje por esta temporada fue a Marina. Hay que recordar que, aunque ella estuviese ya empezando algo con Lobo, no pudo evitar enfadarse por los cuernos de su pareja.

Y por último, Barneda se reservaba el broche de oro. Por la puerta entró precisamente Manuel, aquel participante que no dejó "la manita relajá" y acabó poniéndole los cuernos a su pareja hasta en dos ocasiones en la misma noche. Por supuesto, no fue precisamente bienvenido por uno de los presentes:

Su entrada en el formato se ha convertido en toda una incomodidad para Isaac, actual novio de la que fue su gran amor y con la que entró a la isla. Aunque Lucía se encuentra en otra villa, no le faltarán distracciones, pues en el mismo programa se ha confirmado que tanto él como Andrea Gasca tuvieron una aventura el pasado verano… Y fue mientras ella tenía pareja. Sin duda, un 'pentágono' amoroso que dará mucho de qué hablar.