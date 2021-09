El emotivo homenaje a Charlie Watts en el nuevo videoclip de los Rolling Stones

Los miembros de los Rolling Stones no acudieron al funeral de su histórico batería, Charlie Watts, por las restricciones de la pandemia y deseo expreso de su familia. Sin embargo, siguen teniendo a su compañero muy presente. Desde que falleció el 24 de agosto, Mick Jagger y los suyos han aprovechado las redes sociales y las intervenciones públicas en las que han participado para demostrar lo mucho que echan de menos a su comapañero.

Charlie formó parte de la agrupación londinense desde 1963, toda una vida en la carretera que los Stones no olvidarán. Por eso, han querido que su recuerdo sea el tema central del nuevo videoclip que han publicado. Se trata de Living in the Heart of Love, una pieza inédita que formará parte de Tattoo You, el disco de los Rolling Stones que será reeditado por su 40 aniversario y que incluirá temas nunca antes escuchados en la historia de la agrupación.

En el vídeo podemos ver a dos chicas que se conocen en una noche de fiesta y comienzan a bailar la canción. Esta historia se intercala con imágenes antiguas de la banda y de sus giras, en las que podemos ver a su querido Charlie Watts, a quien le dedican un mensaje especial al final. En una terraza de París, con la imagen del Sagrado Corazón de fondo, las protagonistas se besan mientras se puede leer 'Charlie is my darling'.

La canción estará incluida en la edición especial por los 40 años del álbum Tattoo You, prevista para el 22 de octubre. Además de las canciones remasterizadas, la caja incluirá un disco en vivo de un concierto que los Rolling Stones ofrecieron en el estadio de Wembley en 1982, así como un LP con nueve canciones jamás escuchadas. Además, la banda también incorporará un libro con más de 120 páginas y 200 fotos de las sesiones de grabación y la gira que tuvieron con Tattoo You.

The Rolling Stones - Living In The Heart Of Love (Official Video)

Su primer concierto sin Charlie Watts

Los Stones tienen muy claro que el show siempre debe continuar, y por eso decidieron continuar con su gira prevista. A pocos días de iniciar su Filter Tour por Estados Unidos, protagonizaron un show privado en el que tocaron, por primera vez en seis décadas, sin su histórico batería. Fue para un reducido grupo de 300 personas en Massachusetts.

Los compañeros de banda se emocionaron al hablar de su amigo en el escenario. Mick Jagger y Keith Richards anunciaron que la actuación y la próxima gira estarán dedicadas a Watts. "Hemos estado de gira con Charlie durante 59 años y extrañamos a nuestro gran amigo y compañero de banda", dijo el vocalista.

El espectáculo marcó además el debut formal del batería Steve Jordan, en reemplazo del músico que se unió a la banda en enero de 1963.