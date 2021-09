Ben Affleck le dedica a Jennifer Lopez unas bonitas palabras en público y todos mueren de amor

Ben Affleck y Jennifer Lopez se han convertido, sin duda, en una de las parejas del 2021. Su romance ha ocupado las portadas de todos los medios a diario, llenando de nostalgia a todos los que vivieron aquellos principios de los 2000s en los que se dio a conocer su relación. Pero pusieron fin a ella y, 17 años después, sus vidas volvieron a unirse.

Su paso por al Festival de Cine de Venecia causó sensación. No tuvieron reparo en mostrar su amor ante los paparazzi, protagonizando así un beso que recorrió las redes sociales en cuestión de segundos. Pero ahí no acaba la cosa.

Después de su paso por la MET Gala, Ben Affleck ha querido regalarle unas bonitas palabras en público a su chica para dejar claro que lo que siente por ella es pura admiración. Ha sido en un reportaje de la revista Adweek cuya protagonista no es otra que la intérprete de Jenny From The Block. Las líneas de esta página destaca los éxitos de JLO, así como también los obstáculos que ha superado para conseguir ser la mujer libre, independiente y empoderada que es hoy en día.

El actor forma parte del final de este reportaje, al que le ha querido añadir unas líneas de lo más inspiradoras. "Estoy alucinado con el efecto que Jennifer tiene en el mundo. Como mucho, como artista, puedo hacer películas que mueva a la gente. Jennifer ha inspirado a un grupo masivo de personas que sienten que tienen un sitio importante en este país. Eso es un efecto que poca gente a lo largo de la historia ha tenido. Uno que yo nunca conoceré y uno que solo puedo admirar y apoyar", declara Ben Affleck.

"He visto mujeres de color acercarse a Jennifer y decirle que es un ejemplo como mujer fuerte y mujer exitosa y exigente. Lo que su participación justa en el mundo empresarial significa para ellas", añade.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Cine de Venecia / Mondadori Portfolio (Getty Images)

No hay duda de que no solo amor es lo que Ben Affleck siente por JLO. En sus palabras encontramos pura admiración y apoyo a la imagen en la que se ha convertido.

Fue en abril de 2021 cuando la pareja comenzó a ser cazada por los paparazzi en público. No obstante, no fue hasta mayo cuando se rumoreaba que ambos se irían de vacaciones juntos y su relación comenzó a tomarse más en serio por el público. Y así es. Ahora Ben y Jennifer retoman el romance que dejaron 17 años atrás para darse una nueva oportunidad.