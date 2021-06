El beso de Jennifer Lopez y Ben Affleck que ha llenado las redes de memes

Donde hubo fuego, siempre quedan rescoldos. El siempre sabio refranero popular nos viene a la perfección para poder explicar la historia de amor más comentada del 2021. Porque Jennifer Lopez y Ben Affleck vuelven a estar juntos. Bennifer 2.0 están 'on fire'.

Hace algunas semanas les pillaron juntos en una cena con amigos sin que en ningún momento su relación se hiciera oficial. Pero cuando ya hay morreos al aire libre y a la vista de los paparazzi queda claro que la pareja ya no se esconde y que su historia se pueda dar por hecha.

Con todas las consecuencias que ello conlleva. Porque el beso de JLo y Ben Affleck ha llenado las redes de memes. Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron una de las parejas más sonadas de comienzos del siglo XX. "Bennifer" protagonizaron uno de los romances más sonados de Hollywood con anillaco de compromiso incluido pero a diferencia de los cuentos de hadas, los actores no tuvieron un final feliz.

Dos décadas después los rescoldos han vuelto a convertirse en fuego y en twitter ha estallado el humor hacia una relación. Si en 2004 el compromiso se rompió, las dos estrellas se han dado una nueva oportunidad y no han faltado los "how it started... how it going".

Los que ya lo sabían, los que no lo sabían y están alucinando, y los que no lo sabían, están alucinando y no se pueden creer que esto esté sucediendo otra vez 20 años después de haberlo vivido. Y es que hay quien todavía no ha superado la ruptura de Bennifer en su día por culpa del acoso de los paparazzi.

Y ahora llega la gran pregunta: volver con un ex... ¿a favor o en contra?