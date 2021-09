Nirvana celebra los 30 años de ‘Nevermind’ con una reedición con temas inéditos

Ya son 30 los años que se han cumplido del lanzamiento de uno de los grandes discos de la historia. Con su segundo álbum, Nirvana cambió el panorama musical y borró la distinción entre underground y mainstream. Nevermind se casó en 1991 con los principios principales del sonido grunge: guitarras crujientes, voces fuertes, con melodías memorables, como en Lithium, Come As You Are, Smells Like Teen Spirit y Polly.

La celebración de estas tres décadas se ha visto algo empañada por las últimas declaraciones del protagonista de la icónica portada del disco, que ha demandado a la banda. Sin embargo, los miembros de la banda han querido celebrar este redondo aniversario con una reedición con nuevas versiones de los temas clásicos. Además, han confirmado que este nuevo lanzamiento contará con canciones inéditas que el trío grabó durante esa época.

El 12 de noviembre es el día elegido para la publicación de esta nueva edición de Nevermind, en la que no solo podremos escuchar los temas clásicos, sino que también tendremos a nuestra disposición mucho contenido inédito. La versión super deluxe tendrá cuatro conciertos que el grupo dio entre 1991 y 1992, incluyendo fechas en Japón y Australia. Además, podremos disfrutar de tres canciones completamente inéditas que aparecen en las sesiones originales de Nevermind: Endless, Nameless, Even In His Youth y Aneurysm.

Hace un tiempo, el bajista Krist Novoselic ya había anticipado este lanzamiento: "Vamos a tener una edición de Nevermind por los 30 años pero aún la estamos preparando. ¿Qué incluirá? Ya veréis, no quiero adelantar nada para que sea una sorpresa".

Commemorating #Nevermind30 with the album newly remastered from the original analog tapes & 4 concerts from Amsterdam, Netherlands; Del Mar, CA; Melbourne, AUS & Tokyo, JP.



Antes de la publicación del álbum, Nirvana grabó el videoclip de Smells like teen spirit y una gira por Europa. No había grandes expectativas para Nevermind, originalmente enviaba solo 46.0000 copias en EEUU y 35.000 en el Reino Unido, con la esperanza de ventas totales de 250.000. Sin embargo, Smells Like Teen Spirit no dejaba de sonar en la radio y en la MTV. Las ventas se dispararon. Para diciembre, Nevermind había vendido un millón de copias solo en EEUU. El subsuelo ahora estaba sobre el suelo, la alternativa era ahora la corriente principal.