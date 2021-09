10 canciones míticas cuya versión tuvo más éxito que la original

En el argot de la ficción en especial, se suele decir aquello de que 'segundas partes nunca fueron buenas', en referencia a que ocasionalmente se tiende a estirar de manera artificial un producto que ha funcionado muy bien, provocando en él un cierto desgaste. Pero en la música no siempre ocurre así.

Y es que han existido varios casos de auténticos clásicos, temas que siguen siendo muy recordados con el paso de las décadas, que en realidad no son originales de sus intérpretes más conocidos, sino que son versiones de canciones anteriores que pasaron mucho más desapercibidas. Después de hablarte de exitosos samples, Aquí te traemos 10 ejemplos de versiones que consiguieron una notoriedad mucho mayor que el tema en que se basaron.

Unchained Melody - The Righteous Brothers (versión original: Todd Duncan)

La famosa 'melodía desencadenada' se recuerda especialmente por formar parte de la BSO de la película Ghost, estrenada en 1990. Pero la versión que aparece en esa cinta fue lanzada 25 años antes, en 1965. E incluso con ello, hubo muchas otras con anterioridad, desde la original de un cantante de ópera norteamericano llamado Todd Duncan, que la interpretó por primera vez en 1955.

Nothing Compares 2 U - Sinéad O'Connor (versión original: Prince)

La irlandesa Sinéad O'Connor ha sido noticia en los últimos tiempos por protagonizar no pocas excentricidades, debido a los numerosos problemas de salud mental que arrastra. La artista, que pasó a llamarse Shuhada' Davitt tras convertirse al islam en 2018, dejó un gran éxito en 1990 llamado Nothing Compares 2 U y que le prestó el mismísimo Prince, artista que la compuso para su disco debut en 1985.

With A Little Help From My Friends - Joe Cocker (versión original: The Beatles)

¿Quién le iba a decir al archiconocido cuarteto de Liverpool que la versión de una de sus canciones le haría sombra a la original? Es lo que ocurrió con el tema With A Little Help From My Friends, publicada originalmente por The Beatles en 1967 (dentro de su legendario disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band) y relanzada poco después (1968) por Joe Cocker. Aunque ambas versiones tuvieron un gran éxito, hoy en día se recuerda mucho más la de Cocker, ante la enorme cantidad de éxitos que nos dejaron los Beatles.

Knockin' On Heaven's Door - Guns N' Roses (versión original: Bob Dylan)

Este clásico del rock se ha convertido en una de las canciones más versionadas de todos los tiempos. Artistas de diferentes épocas y estilos como U2, Eric Clapton, Avril Lavigne o Lana del Rey han querido hacer su propia reinterpretación de un clásico publicado originalmente por Bob Dylan en 1973. Pero mucho más recordada es la versión que el grupo de Axl Rose hizo en 1992 de ese tema, y que se convirtió en un éxito absoluto para los Guns N' Roses que no vivían desde Sweet Child O' Mine.

Killing Me Softly With His Song - The Fugees (versión original: Lori Lieberman)

La historia de esta canción tiene que ver con un tercer músico: Don McLean. El autor del clásico American Pie (versionado también con éxito por Madonna en el 2000) fue la inspiración para una cantante llamada Lori Lieberman a la hora de componer esta canción, después de verlo actuar cuando aún no era conocido mundialmente. En 1972 se lanzó esa versión original sin niguna notoriedad, y solo un año después la artista Roberta Flack hizo una versión que sí tuvo bastante éxito.

Aunque nada que ver con lo conseguido por The Fugees en 1996, convirtiendo un tema soul en uno de hip-hop y conquistando las listas de todo el mundo.

I Will Always Love You - Whitney Houston (versión original: Dolly Parton)

Todos recordamos este clásico por formar parte de la banda sonora de El Guardaespaldas, estrenada en el año 1992. La gran Whitney Houston fue la encargada de poner todo su alma en una interpretación que pasó rápidamente a la historia de la música. Pero la canción en realidad no es suya, sino de Dolly Parton: la artista de country la lanzó originalmente en 1974, 18 años atrás, y desde entonces vieron la luz hasta dos versiones más hechas por ella misma. Pero ninguna con tanta repercusión como la de Whitney.

Always On My Mind - Pet Shop Boys (versión original: Elvis Presley)

En esta ocasión, existe una cierta disputa sobre qué versión fue la primera. Pero no por la que protagonizó el dúo británico, que llegó 15 años después de que la canción llegase a nuestras vidas por primera vez. Sino porque la de Elvis llegó en 1972 a la misma vez que otra interpretación de Gwen McCrae. Eso sí, bajo el título You Were Always On My Mind. Y la suya fue la primera en ver la luz, aunque la de Presley se convirtió en sencillo antes que la de McCrae.

Pero ni siquiera el rey del rock and roll consiguió tanta repercusión con ella como lo hicieron los Pet Shop Boys en su versión de 1987. Tanto es así, que varios medios de la talla de la BBC la han incluido en una clasificación de las versiones musicales más célebres de todos los tiempos.

Axel F - The Crazy Frog (versión original: Harold Faltermeyer)

¡Otro tema de película! El productor alemán Harold Faltermeyer compuso una canción titulada Axel F para formar parte de la banda sonora original de Superdetective en Hollywood, estrenada en diciembre de 1984. Y aunque su melodía sigue siendo muy reconocida, esto se lo debe especialmente a uno de los primeros fenómenos virales de internet a mediados de los 2000: la Rana Loca (Crazy Frog). El mítico tono de llamada protagonizado por ese personaje consistió en una versión de Axel F con un toque mucho más potente, ¡y consiguió colarse en lo más alto de las listas de medio mundo!

Tainted Love - Soft Cell (versión original: Gloria Jones)

También con mucho toque electrónico apareció a principios de los 80 el dúo británico Soft Cell. Su gran éxito fue Tainted Love, aunque para darle forma se basaron en una composición de 1965 interpretada por la americana Gloria Jones. Además, hubo una tercera versión por parte de Marilyn Manson en el año 2001, aunque ninguna tan importante como la de Soft Cell.

Candle In The Wind - Elton John (versión original: Elton John)

Pero también ha sucedido que un artista ha versionado una canción de sí mismo y esa versión ha tenido más éxito que la primera de ellas. Es lo que le ocurrió a Elton John con una composición convertida en un sentido homenaje a dos mujeres muy relevantes. La primera versión, en 1973, fue dedicada a Marilyn Monroe, refiriéndose a ella por su nombre de pila original (Norma Jeane). Años después, en 1997, llegó una nueva versión tributo a Diana de Gales (Lady Di), que fue interpretada en su funeral y consiguió el número 1 en prácticamente toda Europa, así como en Billboard (Estados Unidos).

Y por si todavía te has quedado con ganas de más, aquí tienes otros 10 ejemplos que incluyen éxitos míticos de Cyndi Lauper, Aretha Franklin o Smash Mouth, y que tal vez no sabías que eran versiones de otros temas originales.