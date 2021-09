Denise Rosenthal: “Tengo la idea ambiciosa de que las cosas pueden cambiar”

Denise Rosenthal suma millones de seguidores en sus redes sociales, tiene varios hits a las espaldas y una gran legión de fans. Pero lo que le hace diferente es, sin duda, el potente mensaje de empoderamiento que envía en sus canciones. La chilena de 30 años ha lanzado este 2021 el disco más importante de su carrera: Todas seremos reinas.

Con canciones como Agua segura, Me enamoré de mí y El amor no duele, Denise ha querido dejar clara la importancia que tiene hablar sobre estos temas. “Es muy importante generar espacios laborales para que haya más mujeres referentes y podamos transformarnos en una sociedad más justa y equitativa”, nos dice Denise en el estudio de LOS40.

“Aquí el dicho de ‘La que puede, puede y la que no, aplaude’ lo tenemos que cambiar. La que puede, puede y la que no, tendremos que ayudarla para que lo consiga”, ha asegurado Denise.

Denise ha venido a cambiar las reglas del juego

Denise tiene claro que a través de su música puede remover conciencias. Y es que sus letras están llenas de mensajes de poder. De hecho, en sus letras hace una dura crítica hacia aquellas relaciones tóxicas:

“Yo crecí escuchando No puedo vivir sin ti o Sin ti me falta el aire. Soy de la idea ambiciosa de que las cosas pueden cambiar. El lenguaje genera realidad y se puede cambiar. Hemos normalizado eso de tener otra mitad o el dicho de ‘si no duele, no es amor’. Eso no es sano. Hemos venido a la vida a ser felices”

Su relación con Lola Índigo

La artista ha aprovechado su visita a España para pasearse por nuestra radio. Lo ha hecho con una enorme sonrisa de oreja a oreja y con ganas de hablar. Está contenta porque hace tan solo unos días a podido volver a subirse a un escenario. Lo hizo de la mano de Lola Índigo, a quien conoció por fin en persona en aquel mismo momento. “Sentía que ya nos conocíamos de siempre. Era como una hermana y una amiga. Fue mágico que pudiésemos estar conectadas aunque fuese por los medios digitales”, nos cuenta la estrella chilena.

Un encantamiento para Luna Nueva

La visita de Denise a España coincidió con luna nueva. De este modo, la cantante nos contó algunos consejos que podemos hacer para atraer buenos pensamientos:

“Yo solo hago cosas que me hagan sentir bien y me atraigan luz. Eso es lo poderoso. Cuando hay luna nueva decreto cosas que me gustaría lograr”.

¡Dale al play y disfruta de la entrevista completo!