Aitana llora explicando sus problemas de salud y Luis Fonsi, Vanesa Martín o Evaluna le mandan muchos ánimos

Anoche, Sanlúcar de Barrameda no pudo disfrutar del concierto que tenía programado de Aitana. Ella misma se encargó de dar explicaciones a través de un vídeo en el que pudimos verla completamente deshecha por lo sucedido. “Espero podáis perdonarme y quiero que quede constancia que lucho hasta el final siempre para poder dar los conciertos, pero en temas de salud ya no está en mi mano… lo siento de todo corazón”, compartía en redes.

Empezaba explicando que grababa un vídeo porque no le apetecía hacer otro escrito ya que le parecía más impersonal. Recordó que a principios de septiembre tuvo laringitis, se le inflamaron las cuerdas vocales y tuvo que cancelar cuatro conciertos.

“Ayer, después de tres semanas, volví a Sevilla y la verdad, tenía muchísimas ganas de volver y, de hecho, mis médicos y foniatras me dijeron que no estaba todavía capacitada para volver porque todavía, cuando tienes laringitis y eres cantante, para la voz hablada, está bien, pero para la voz cantada, las cuerdas todavía las tienes un poco irritadas o inflamadas”, confesó.

Concierto en Sevilla

Pero ella quiso volver y lo hizo. “Aun así, me sentía bien, hacía todos los días calentamiento y quise hacer el concierto de Sevilla. Fue un subidón, tenía muchísimas ganas de volver. Lo pasé un poco mal porque a mitad de concierto me empezó a doler otra vez donde las cuerdas y cuando terminé me quedé afónica, no podía casi ni hablar”, reconoció entre lágrimas.

“Estuve calentando un poco, llamé a mi vocal coach, a mi médico, y me dijeron que, si descansaba, a lo mejor, al día siguiente volvía a tener voz y yo, en todo momento, he luchado porque así fuese, pero hoy me he levantado casi sin voz. He estado haciendo calentamientos y no puedo hacer ni tan siquiera la escala”, admitía sobre las condiciones en las que se encontraba.

No le quedaba más remedio que cancelar el concierto y no sabe cuántos más tendrán el mismo desenlace. “Me sabe fatal hacer esto porque soy consciente de que hay mucha gente que está muchísimo peor y solo es una laringitis, pero, por desgracia, tengo que cancelar algunos conciertos y para mí, realmente, es una mierda”, decía visiblemente emocionada.

No es cuestión de irresponsabilidad

“No quiero que nadie piense que no soy responsable porque todos los días caliento la voz, todos los días estoy atenta a tener buena voz, a cuidármela, a ser responsable con mi trabajo que, al final, es obviamente lo que me hace feliz, pero es que tampoco puedo forzar la situación, ni puedo hacer que empeore y por eso es que tenga que cancelar el concierto de Sanlúcar”, anunciaba.

Ahora toca recuperarse y ella es consciente de eso. “Voy a volver al foniatra para ver cuánto pueda durar esto, espero que no sea mucho. Hay mil cosas peores en el mundo, pero por desgracia esto me está dejando sin voz y tengo que mejorar a nivel vocal para volver a subirme al escenario que espero que no sea dentro de mucho tiempo, que, seguro que no lo va a ser, pero ya está”, acaba diciendo.

Con todo el apoyo

Ha logrado emocionar a muchos seguidores, entre ellos, muchos colegas de profesión y compañeros de Operación Triunfo que han querido mandarle muchos ánimos.