Así reaccionó Miguel Bernardeau al escuchar la nueva canción de Aitana en la que está “implicado”

Aitana continúa poniendo banda sonora a nuestro día a día. La artista acaba de lanzar nuevo single, una canción que lleva el título de Berlín y con el que regresa a ese pop urbano con el que ya experimentó en la 'era Spoiler'. También vuelve a uno de los temas centrales de su discografía, el mal de amores, aunque en esta ocasión, y sin que sirva de precedente, tira de su propia cosecha.

Videoclip oficial de 'Berlín'

No suele hablar de su vida privada. Desde que inició una relación sentimental con Miguel Bernardeau ha intentado separar lo profesional de lo personal. Sin embargo, para esa canción, que servirá como adelanto de su tercer álbum de estudio, Aitana ha querido plasmar ese sentimiento amargo que tuvo cuando el actor le contó que tenía que irse a vivir a Berlín para el rodaje de su próxima serie con Netflix.

"Mi novio, con el que llevo tres años y al que quiero muchísimo, se ha ido este año a trabajar a Berlín para hacer una serie que va a molar mucho. Soy cantante y necesito inspirarme en las cosas que pasan a mi alrededor, así que hice un tema sobre lo que puede pasar en Berlín", explica la cantante en una entrevista en LOS40 Global Show.

La reacción de Miguel Bernardeau

Aitana lo dice y lo canta claramente: "No sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el fin, pero me jode más tener que esperarte. ¿Qué pasará en Berlín? Si tú no estás aquí tal vez no seré la de antes". Berlín habla de su historia reciente con Miguel, incluso el actor elegido para el videoclip guarda cierto parecido con la estrella de Élite. ¿Pero qué piensa él de todo esto?

La propia Aitana ha compartido con LOS40 la reacción de Miguel Bernardeau cuando escuchó Berlín por primera vez: "Se la puse y pensé que me iba a matar, pero le encantó. Sabe que hago canciones en las que hablo un poco de todo. ¿Cuántas veces he escrito sobre desamor estando yo bien en el amor? En este caso, cuando tu pareja se va a Berlín, dices: 'Ay, Dios mío, ¿qué va a ocurrir?'. Pero no va a ocurrir nada porque cuando quieres a alguien en la distancia también funciona todo".

Todo marcha perfectamente entre Aitana y Miguel Bernardeau y nosotros seguimos 'in love' con la pareja de moda.