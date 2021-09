Shawn Mendes y Camila Cabello hacen vibrar Global Citizen juntos y por separado

Fue la canción que les unión y durante el Global Citizen 2021 fue la canción que unió a todo el mundo a través de las pantallas de televisión. Shawn Mendes y Camila Cabello interpretaron a dúo su éxito mundial, Señorita, en una interpretación que tardará en olvidarse ya que fue una de las más aclamadas del evento.

Tanto la intérprete cubana como el solista canadiense mantienen una preciosa relación sentimental desde hace muchos meses que se fraguó gracias a su amistad, a su pasión por la música y a la chispa de amor entre ambos. Y todo ello se dejó sentir sobre el escenario del Central Park de Nueva York tanto en sus actuaciones por separado como en sus apariciones conjuntas.

Ambos fueron artistas invitados de otros nombres como Coldplay o Billy Porter pero también brindaron a su público en todo el planeta una actuación inolvidable con temazos como el citado Señorita que disparó los decibelios y el número de smartphones grabando por metro cuadrado.

Treat you better, There's nothing holdin' me back, Wonder, If i can't have you o Monster fueron algunos de los hits que el músico compartió con el público del Global Citizen además de subir a cantar junto a Coldplay en Yellow o con Camila Cabello en Señorita.

Un evento espectacular con el que la organización intentó poner fin al covid, a la crisis del hambre, retomar la educación, proteger el planeta y alcanzar la igualdad para todo el planeta. Millones de personas se unieron a este objetivo en ciudades de todo el mundo desde Lagos a Nueva York pasando por Los Ángeles, Londres, Río de Janeiro, París, Seúl y Sidney.

Camila y Shawn no fueron los únicos artistas de talla mundial que ofrecieron su música para acabar con la pandemia. Adam Lambert, Alessia Cara, Billie Eilish, BTS, Burna Boy, Coldplay, Demi Lovato, DJ Snake, Doja Cat, Ed Sheeran, Jonas Brothers, Metallica, Miley Cyrus, Ricky Martin, The Weeknd y Usher también formaron parte de Global Citizen 2021.