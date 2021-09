Coldplay y Billie Eilish, la colaboración más sorprendente en Global Citizen 2021

Global Citizen 2021 ya se ha convertido en uno de los festivales solidarios que pasará a la historia de la música como fueran el Live Aid o el Live 8. El evento con el que la organización intentó poner fin al covid, a la crisis del hambre, retomar la educación, proteger el planeta y alcanzar la igualdad para todo el planeta reunió en diferentes escenarios del mundo a las estrellas musicales internacionales más importantes. Uno de los shows más aplaudidos fue el set de Coldplay que subió al escenario a inesperadas colaboraciones como Billie Eilish o Shawn Mendes y Camila Cabello.

"Gracias a todo el mundo. Estoy tan feliz de estar aquí. Gracias por estar esperando durante todo el día para disfrutar de este grandísimo show por una buena causa. Estamos tan agradecidos. Todos los que estamos aquí, hasta los de las últimas filas, junto a Nueva York formamos una gran banda" se escuchó decir a Chris Martin al comienzo de la interpretación de Fix you.

La banda británica, que tiene en cartera su nuevo e inminente proyecto musical, tiró de repertorio de clásicos para ayudar en esta causa solidaria y hacer disfrutar a los millones de espectadores que seguían el directo desde todo el planeta. Lo que nadie esperaba era lo que iba a suceder: "Por favor, demos la bienvenida a Billie y a Finneas".

La ovación retumbó durante casi un minuto hasta que se hizo el silencio para disfrutar con la interpretación de la solista estadounidense y su hermano. No sería el único momentazo de su directo ya que el público también pudo disfrutar de otro de sus hits atemporales, Yellow, de la voz de Shawn Mendes y Camila Cabello.

Global Citizen Recovery Plan for the world se celebró en las ciudades de Lagos, Los Ángeles, Londres, Río de Janeiro, Nueva York, París, Seúl y Sidney con la presencia de artistas de renombre como Adam Lambert, Alessia Cara, Billie Eilish, BTS, Burna Boy, Camila Cabello, Coldplay, Demi Lovato, DJ Snake, Doja Cat, Ed Sheeran, Jonas Brothers, Metallica, Miley Cyrus, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Weeknd, Usher...

La ceremonia comenzó dentro de un anillo de color rojo brillante y con la emblemática Torre Eiffel como telón de fondo, y que puso en marcha el escenario de Global Citizen Live en París (Francia), la primera parada de una gira de 24 horas de eventos mundiales emitidos en los siete continentes.