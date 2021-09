Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, ¿nueva pareja para ‘Secret Story’?

Lara Álvarez y Gianmarco Onestini se pasaron el lunes tarde por Sálvame para hablar un poquito de Secret Story antes de La última hora. Nada más llegar, Jorge Javier Vázquez soltó la bomba: “Me ha dicho Belén que ella se presta para entrar una semana en la casa”.

Cuando Lara le preguntaba a la colaboradora si eso era cierto, su respuesta ambigua daba lugar a muchas especulaciones: “Es que ya estoy hablando y no puedo hablar más”. Muchos interpretaron en esas palabras que ya se está cerrando su próxima visita a la casa.

Aunque puede que no vaya sola. “Me encantaría ir. Te lo prometo, me encantaría ir. Y no lo descarto. Belén, ¿quieres que entremos tú y yo una semana?”, lanzaba Jorge Javier. Y la respuesta que recibía era afirmativa. ¿Os imagináis a los dos compartiendo la habitación blanca durante una semana? Eso sí que sería una fuerte apuesta de Mediaset.

Y ya que andaba Gianmarco por allí, Jorge Javier aprovechó para decirle algo: “Me está encantando Luca como concursante”. Unas palabras que el italiano no pudo menos que celebrar. “Se lo está tomando en serio, se lo está pasando bien, está participando”, añadía el presentador. Veremos si su opinión cuenta a la hora de votar al expulsado de esta semana, que podría ser él.

Adara Molinero ya está en la casa

De momento, la única que ha entrado a la casa esta semana es Adara Molinero que se ha ido directamente a la habitación blanca desde donde ha espiado a los concursantes. Ha seguido desde las sombras los alegatos de los nominados.

“Yo es que a Miguel le tengo muchísimo cariño. Su alegato me ha parecido muy bien porque podría haber sido mucho más cruel, podría haberse metido con Sandra para que la expulsada fuese ella, pero, al final, el resumen es que lo que quiere es que se quede su amigo (Luca)”, exponía sobre lo que había visto.

Ya de paso ha dado su opinión sobre la relación de Frigenti con Cristina Porta y ha sido muy clara: “No me gusta, no me gusta nada. Además, he visto algún que otro vídeo que me he puesto enferma por cómo le ha tratado en más de una ocasión. Si quieres a una persona y es tu amigo, no le puedes tratar así”.

Veremos qué pasa cuando los concursantes se enteren de su presencia.