¿Hugh Jackman será el nuevo James Bond? Daniel Craig reacciona a la pregunta

Sin tiempo para morir es una de las películas más esperadas por los seguidores de la saga del agente más famoso del mundo. Daniel Craig volverá a ponerse en la piel de James Bond el próximo 1 de octubre para despedirse del personaje para siempre.

No es de extrañar que ya hayan salido especulaciones sobre quién ocupará el lugar de Craig en las próximas entregas. Uno de los que estarían encantados de hacerlo es Hugh Jackman. El famoso Lobezno no tendría ningún problema en ponerse el traje del agente 007 y luchar contra la crimilidad en la gran pantalla. A excepción del traje, que no es característico de su personaje en X-Men, el resto no se le da nada mal.

Pues bien. Daniel Craig ha conocido en una entrevista la posibilidad de que su compañero y colega se convierta en su sucesor y su reacción no ha tenido desperdicio. Todo ha ocurrido en un encuentro entre la presentadora escocesa Lorraine Kelly y el actual James Bond. Ante la pregunta de quién será el próximo que se pondrá en su papel y la mención de Hugh Jackman, Daniel responde sin pelos en la lengua. "Él no va a ser. Por encima de mi cadáver", dice entre risas.

Su reacción ha llegado a ojos del propio Jackman, quien, con el humor que le caracteriza, lo ha compartido en su cuenta de Instagram. "Bueno, ¡eso mata los rumores! Daniel, tío, siempre serás 007 para mí. #Sintiempoparamorir. Me apunto @lorrainekellysmith", dice en la descripción del vídeo.

¿El pasado vuelve?

Lo cierto es que no es la primera vez que relacionan el nombre de Hugh Jackman con el de James Bond. En una entrevista con Variety, el actor confesó que cuando empezó a prepararse para X-Men 2, le llegó una llamada de su agente preguntándole si estaba interesado en Bond.

"En ese momento sentí que los guiones se habían vuelto increíbles y muy locos y que necesitaban algo más rudo y real. Y la respuesta fue 'Oh, no tienes una respuesta. Tienes que firmar el contrato'. También estaba preocupado que entre Bond y X-Men nunca tuviese tiempo para hacer cosas diferentes", confesó.

De momento se desconoce si la respuesta de Jackman a Craig es pura ironía o si, ahora que se ha despedido de Lobezno, decidirá dar este nuevo paso en su trayectoria.