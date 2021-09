Desvelada la causa de la muerte de Michael K. Williams

La noticia del fallecimiento de Michael K. Williams dejó a todo Hollywood y a los amantes de su trabajo destrozados. Su sobrino encontró el cuerpo en su ático de Brooklyn en extrañas circunstancias. La policía sospechó desde el comienzo de la investigación que podía tratarse de una sobredosis debido a la aparición de drogas en el piso.

Williams, de 54 años, se hizo famoso por encarnar al personaje del carismático ladrón y narcotraficante Omar Little de The Wire (2002-2008), una de las series más valoradas de la historia de la televisión en Estados Unidos. Y finalmente las autoridades han confirmado la causa de la muerte del popular intérprete.

Julie Bolcer, la portavoz de la Oficina Forense de Nueva York, ha declarado que "después de publicar los resultados, no vamos a hacer más comentarios sobre la investigación" después de confirmar que la sobredosis fue la causa definitiva del fallecimiento de Michael K. Williams.

"Williams sufrió de intoxicación grave accidental por una mezcla de fentanilo, p-fluorofentanilo, heroína y cocaína" explicaba el informe de la autopsia. Una situación que dados sus antecedentes podría suceder. De hecho ya en 2004 en una entrevista con The New Jersey Star Ledger reconoció su adicción a las drogas: "Estaba jugando con fuego. Era sólo cuestión de tiempo que me pillaran y que acabara en la portada de algún periódico, que fuera a la cárcel o algo peor, que acabara muerto. Cuando miro atrás, no sé cómo no acabé en una bolsa para cadáveres".

Algunos de los personajes más icónicos interpretados por Michael K. Williams fueron Omar Little en la brillante The Wire de David Simon, aquel atribulado y violento pandillero que acababa sus días acribillado a balazos por un crío, o el del mafioso Chalky White en Boardwalk Empire, donde se alió con Nucky Thompson (Steve Buscemi) a lo largo de cinco largas temporadas, siendo uno de sus más leales servidores.

Gracias a sus excelentes dotes, Michael K. Williams fue nominado a los premios Emmy hasta en cinco ocasiones a lo largo de su carrera, una este mismo año por Territorio Lovecraft y el resto por Así nos ven, Vice, Bessie y la miniserie The Night Of, todas ellas ficciones televisivas. Fue en televisión donde precisamente hizo carrera este actor, aunque también flirteó con Hollywood tras aparecer en películas tan exitosas 12 años de esclavitud, Assassins Creed o la adaptación de 2016 de las Cazafantasmas.