BTS tiene fecha y lugar para su primer concierto presencial después de la pandemia

Todos estamos deseando volver a disfrutar de la música de BTS en directo. Y no nos referimos a través de una pantalla, sino en el formato de conciertos al que estábamos acostumbrados antes de la pandemia.

Muchos artistas van adaptándose poco a poco a la nueva normalidad, y eso quiere decir que sus agendas incluyen varios eventos en directo que antes estaban muy lejos de celebrarse. Los surcoreanos son algunos de los que han querido dar este paso para así acercarse un poco más a sus seguidores.

BTS ha anunciado su regreso a los escenarios después de dos años alejados de ellos. La ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, acogerá a estos siete artistas de éxito, que protagonizarán el concierto Permission To Dance On Stage los próximos 27 y 28 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. El SoFi Stadium es el lugar que los acogerá.

Así lo han anunciado a través de redes sociales, donde han compartido, además, el cartel oficial de estos eventos.

"Realizar un concierto en persona en medio del COVID-19 no es fácil, pero después de buscar oportunidades para hacerlo, podemos realizar el concierto en los Estados Unidos después de tomar en consideración las regulaciones y circunstancias sanitarias nacionales y regionales", explica la agencia Big Hit Music a través de Weverse, según lo recogido por Soompi. "Es nuestro más profundo pesar no poder realizar más conciertos en más áreas. Haremos todo lo posible para ofrecer conciertos adicionales no solo para los fans coreanos, sino también para los fans de todo el mundo que han estado esperando pacientemente durante mucho tiempo", concluyen.

La noticia llega después de que anunciasen que el próximo 24 de octubre volverían a nuestras pantallas para protagonizar un nuevo concierto virtual en el que podremos escuchar sus últimos hits. Se trata del BTS Permission To Dance On Stage, en su versión digital.

El último concierto en directo que vivieron tanto BTS como sus fans fue el de Seúl durante el tour Love Yourself: Speak Yourself en octubre de 2019. Una fecha que, sin duda, marca el fin de una era y dará paso al principio de otra el próximo 27 de noviembre.

Hemos de recordar que los conciertos de BTS en Barcelona durante la gira Map Of The Soul Tour fueron finalmente cancelados. Iban a tener lugar en 2020, pero la situación de la pandemia los obligó a tomar esta decisión. ¿Anunciarán pronto nuevas fechas? ¡Esperemos que así sea!